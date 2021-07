Tour 2021: Wout Poels herovert de bolletjestrui in de Pyreneeën

Wout Poels is weer de rechtmatige eigenaar van de bergtrui in de Tour de France. De klimmer van Bahrain Victorious wist in de bergetappe door de Pyreneeën naar Andorra de bolletjestrui te veroveren. Hij neemt het tricot over van Michael Woods.

Poels wist op alle vier de beklimmingen punten te pakken. Dat deed de Limburger de Montée de Mont-Louis (10 punten), de Col de Puymorens (3 punten), de Port d’Envalira (6 punten) en de Col de Beixalis (6 punten). Ook wist hij aan de finish in Andorra la Vieille derde te worden, al waren daar geen bergpunten te verkrijgen.

In het bergklassement heeft Poels nu 74 punten achter zijn naam, waardoor hij na de rustdag in de bergtrui mag starten. Woods volgt met een aantal van 66 punten, gevolgd door Nairo Quintana en Wout van Aert die allebei 64 punten hebben. Nummer vijf Bauke Mollema heeft 41 punten.

Na de achtste etappe met aankomst in Le Grand-Bornand mocht Poels ook al de bolletjestrui in ontvangst nemen. Het bleef toen bij een etappe, omdat Nairo Quintana de trui een dag later overnam.