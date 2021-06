Tour 2021: Voorbeschouwing individuele tijdrit van Changé naar Laval

Etappe vijf van deze Ronde van Frankrijk bestaat uit een tijdrit van Changé naar Laval. De finish van de 27 kilometer lange chronorace ligt bij het theater Espace, in het departement Mayenne. De tijdritspecialisten krijgen na twee vlakke ritten een kans om het algemeen klassement naar hun hand te zetten. Raakt Mathieu van der Poel hier zijn gele trui kwijt? WielerFlits blikt vooruit.

Parcours

Voor het eerst sinds 2017 zijn in het etappeschema twee individuele tijdritten opgenomen en al na vier dagen staat de eerste op het programma. Het 27,2 kilometer lange traject van het dorpje Changé, net buiten de stad Laval, naar het evenementencomplex Espace Mayenne is de eerste grote test van deze Tour. Het is voor het eerst in dertien jaar dat in de eerste week zo’n lange individuele rit tegen het uurwerk staat gepland.

Changé, dat zo’n zesduizend inwoners telt, staat graag bekend als plattelandsplaats en is trots op zijn natuurlijk erfgoed en zijn ligging aan de rivier de Mayenne. Het is de regio waar de ploegleiders van Groupama-FDJ, Marc en Yvon Madiot, vandaan komen. De broers hadden in de Tour van 1987 het voorrecht om deel uit te maken van het peloton, toen naar hun geboorteplaats Renazé werd gekoerst. Ondanks de inspanningen van Marc Madiot in de finale, veroverde Adrie van der Poel de etappezege.

Renazé laten de renners dit jaar links liggen, want vanuit de start gaat het parcours eerst in noordelijke richting over heuvelige wegen naar Saint-Jean-sur-Mayenne. Daar worden na 8,8 kilometer de eerste tussentijden opgenomen. Van daaruit blijft het op-en-neer gaan naar Bonchamp-lès-Laval, waar na 17,2 kilometer de tweede tijdmeting wordt gedaan. Als de renners eenmaal de Mayenne weer zijn overgestoken, loopt de weg weer omhoog tot aan het Espace Mayenne in Laval. Normaal gesproken schudt de tijdrit het klassement na vier dagen eens stevig op.

Aankomstplaats Laval is een vaste klant in de etappekoers Boucles de la Mayenne, maar komt in de geschiedenisboeken van de Tour slechts een paar keer voor. Tom Steels won hier in 1999 een massasprint, waarna de karavaan in de stad overnachtte.

De volgende dag stapte het peloton weer op voor de rit naar Blois, die de snelste rit in lijn ooit werd in de Tour. Met de wind in de rug bedroeg de gemiddelde snelheid 50,355 per uur! Ook tweevoudig Frans kampioen Jacky Durand wist in Laval te winnen.

Start: 12.15 uur (eerste renner)

Finish: tussen 17.20 en 17.25 uur (laatste renner)

Afstand: 27,2 kilometer

Tussenpunt: na 8,8 kilometer en 17,2 kilometer

Favorieten

We zitten nog maar aan etappe vijf, maar toch is het voor veel renners al letterlijk wonden likken. Sommige klassementsrenners zijn door een valpartij al lang en breed uitgeschakeld voor een goed klassement, terwijl Tourfavorieten als Primož Roglič en Geraint Thomas ook al eens op de grond hebben gelegen en fysiek niet okselfris zijn. En dan staat er voor deze mannen woensdag ook nog eens een sleuteletappe op het programma.

Als we kijken naar de grootste favorieten voor de dagzege, dan komen we al snel bij Stefan Küng uit. De Zwitser van Groupama-FDJ is de regerende Europese kampioen tegen de klok en is al het hele jaar bijzonder goed op dreef op de tijdritfiets. In Tirreno-Adriatico moest hij nog genoegen nemen met de meest ondankbare ereplaats, maar in de rondes van Valencia en Zwitserland was het wel prijs voor Küng. In aanloop naar de Tour kroonde hij zich bovendien nog tot Zwitsers kampioen tegen het uurwerk.

Een opvallend feitje is dat Küng op zijn 27ste nog nooit een (individuele) tijdrit heeft gewonnen in één van de drie grote rondes. Daar moet deze Tour verandering in komen en woensdag krijgt hij een uitgelezen mogelijkheid om eens een tijdrit te winnen op het allerhoogste niveau. De Zwitserse specialist blinkt uit in tijdritten van om en nabij de dertig kilometer en houdt ook wel van een glooiend parcours. Groupama-FDJ heeft met Miles Scotson en Bruno Armirail nog twee goede tijdrijders in de ploeg, maar dat is meer voor een ereplaats.

Wout van Aert besloot zich de laatste dagen wat te sparen met het oog op de individuele tijdrit van woensdag. De Belg staat aan de start met het idee om de gele trui te veroveren. Het verschil met leider Mathieu van der Poel is iets meer dan een halve minuut, maar een goede Van Aert moet in staat zijn om dat verschil te overbruggen. De renner van Jumbo-Visma heeft zich al voldoende bewezen als tijdrijder, met onder meer twee Belgische titels tegen de klok en WK-zilver in Imola. Dit jaar won hij nog de slottijdrit in Tirreno-Adriatico.

De eerlijkheid gebiedt echter ook te zeggen dat Van Aert momenteel niet over zijn beste vorm beschikt. Van Aert is goed, dat zagen we wel op de Côte de la Fosse aux Loups, maar zoekt nog naar die laatste procentjes. De vraag is of hij die op tijd zal vinden voor de tijdrit. Toch noteren we de naam van Van Aert wel met stip voor de dagzege. Normaal zou ook zijn ploegmaat Primož Roglič een kandidaat-ritwinnaar zijn, maar het is voor de Sloveen nu eerder een kwestie van overleven en schade beperken na diens zware val in rit drie.

Binnen het kamp van Deceuninck-Quick-Step is het uitkijken naar Kasper Asgreen en Julian Alaphilippe. De Deense kampioen Asgreen is een specialist in het tijdrijden en staat ook nog redelijk dicht (op 1.43 minuut van Van der Poel) in het klassement. Alaphilippe staat er als nummer twee zelfs nog beter voor en is misschien wel de grootste kandidaat om de gele trui over te nemen. De Fransman kan een heel goede tijdrit rijden. Dat zagen we twee jaar geleden nog in de Tour: toen won Alaphilippe met verve de tijdrit naar Pau.

Zwitserland mag hopen op een tijdritzege in aankomstplaats Laval en Stefan Küng is niet de enige kanshebber. Bij EF Education-Nippo rijdt namelijk ook nog ene Stefan Bissegger, die dit seizoen al heel wat sterke tijdritten wist af te werken. De 22-jarige Bissegger won al een chrono in Parijs-Nice en was verder tweede in de UAE Tour, Ronde van Romandië en de Ronde van Zwitserland. Een kleine kanttekening: dit waren wel relatief korte tijdritten van ongeveer vijftien kilometer. Kan hij het ook in een langere tijdrit?

Astana-Premier Tech zal hopen op een uitschieter van Alexey Lutsenko. We hebben de lepe Kazach nog niet veel in beeld gezien, maar hij staat na vier etappes toch maar mooi dertiende in het klassement. De 28-jarige Lutsenko kan woensdag goede zaken doen door nog verder op te schuiven. In de voorbije Dauphiné wist de renner nog te verrassen met tijdritwinst, voor kleppers als Asgreen, Richie Porte en Geraint Thomas. Ion Izagirre, een ploegmaat van Lutsenko, werd in die Dauphiné-tijdrit tweede en is ook voor woensdag een gevaarlijke klant.

Verder is het uitkijken naar de mannen van UAE Emirates. Tadej Pogačar, de nummer zes in de stand, heeft een goede tijdrit in benen en zal volle bak gaan om tijd te pakken op zijn concurrenten voor de eindzege. Een La Planche des Belles Filles-achtige tijdrit hoeven we niet te verwachten, maar Pogačar eindigt ook steevast kort in de wat vlakkere tijdritten. Datzelfde kunnen we zeggen van zijn teammaat Brandon McNulty. De Amerikaan reed dit jaar vier tijdritten en werd achtereenvolgens vierde, vierde, tweede en achtste.

Onze laatste sterren gaan naar Wilco Kelderman en Thomas De Gendt. Kelderman is uitstekend begonnen aan deze Tour en staat na vier ritten keurig in de top-5 van het algemeen klassement. De klassementskopman van BORA-hansgrohe, altijd al een goede tijdrijder geweest, kan woensdag nog betere zaken doen door tijd te pakken op zijn directe concurrenten voor geel. Bij De Gendt kan het dan weer vriezen of dooien, maar op goede dagen kan de renner van Lotto Soudal ontzettend hard tijdrijden.

Andere renners om in de gaten te houden voor de ritzege zijn drievoudig beloftenwereldkampioen Mikkel Bjerg namens UAE Emirates en Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma. INEOS Grenadiers heeft met Jonathan Castroviejo, Dylan van Baarle, Michal Kwiatkowski en Geraint Thomas vier sterke tijdrijders in de gelederen. Normaal rekenen we Thomas bij de topfavorieten, maar de Brit kwam maandag zwaar ten val en zal zeker nog niet 100% zijn. Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step) is eveneens een interessante pion.

Ook Rigoberto Urán (EF Education-Nippo), Nils Politt en Lukas Pöstlberger (BORA-hansgrohe), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Iván García (Movistar), Dorian Godon (AG2R Citroën), Søren Kragh Andersen (Team DSM), Brent Van Moer (Lotto Soudal, dinsdag nog wel in de aanval), Pello Bilbao en Matej Mohorič (Bahrain Victorious), Luke Durbridge (Team BikeExchange), Victor Campenaerts en Max Walscheid (Qhubeka NextHash) en Pierre Latour (TotalEnergies) kunnen op een goede dag ver geraken.

Tot slot staan we nog even stil bij de man in het geel: Mathieu van der Poel. De renner van Alpecin-Fenix traint zelden op de tijdritfiets en we kunnen Van der Poel ook bezwaarlijk een specialist noemen, maar het is en blijft Mathieu van der Poel… De Nederlander presteerde in het verleden al vaker goed in een wat kortere tijdrit of een proloog en dus mogen we hem zeker niet helemaal uitvlakken. Van der Poel heeft bovendien iets om voor te strijden: de gele trui. Verrast hij woensdag door het felbegeerde kleinood te behouden?

Favorieten volgens WielerFlits

**** Stefan Küng

*** Wout van Aert, Kasper Asgreen

** Stefan Bissegger, Julian Alaphilippe, Alexey Lutsenko

* Tadej Pogačar, Wilco Kelderman, Brandon McNulty, Thomas De Gendt

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Tour 2021: Starttijden (WielerFlits)

Weer en TV

Het is oppassen geblazen voor de renners, aangezien de kans op een buitje aanwezig is. Zeker in de voormiddag kan het weleens regenen in de omgeving van Laval. De gemiddelde temperatuur schommelt rond de twintig graden Celsius. Er staat een matige tot zwakke wind.

De eerste renner rolt om 12.15 uur van het startpodium, leider Mathieu van der Poel finisht tussen 17.20 en 17.25 uur. De tijdrit is vanaf het begin live te volgen via Eurosport, de online kanalen van Eurosport en GCN. Sporza (op Eén) en de NOS (op NPO1) schakelen in om 13.30 uur. WielerFlits komt ook morgen uiteraard weer met een liveblog.