Tour 2021: Starttijden individuele tijdrit naar Laval

Mathieu van der Poel vertrekt woensdag als laatste in de individuele tijdrit van de Tour de France naar Laval. De Nederlandse geletruidrager rolt om 16.50 uur van het podium in startplaats Changé. De eerste renner die van start gaat is Amund Grøndahl Jansen om 12.15 uur.

Alle renners vertrekken met een interval van anderhalve minuut, behalve de laatste 22 renners in het klassement. Vanaf Kasper Asgreen, de nummer 22 in het klassement, is het verschil tussen de startende renners twee minuten. Bekijk hieronder de belangrijkste starttijden.

Starttijden Nederlanders

12.19 uur – Ide Schelling (BORA-hansgrohe)

12.39 uur – Mike Teunissen (Jumbo-Visma)

13.01 uur – Cees Bol (Team DSM)

13.10 uur – Danny van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.28 uur – Nils Eekhoff (Team DSM)

14.30 uur – Dylan van Baarle (INEOS Grenadiers)

14.52 uur – Boy van Poppel (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.06 uur – Joris Nieuwenhuis (Team DSM)

15.43 uur – Steven Kruijswijk (Jumbo-Visma)

15.51 uur – Wout Poels (Bahrain Victorious)

16.26 uur – Bauke Mollema (Trek-Segafredo)

16.42 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.50 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)

Starttijden Belgen

12.33 uur – Jasper De Buyst (Lotto Soudal)

12.34 uur – Edward Theuns (Trek-Segafredo)

12.57 uur – Tim Declercq (Deceuninck-Quick-Step)

13.04 uur – Tosh Van der Sande (Lotto Soudal)

13.07 uur – Tim Merlier (Alpecin-Fenix)

13.21 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

13.24 uur – Jelle Wallays (Cofidis)

13.40 uur – Jasper Philipsen (Alpecin-Fenix)

13.55 uur – Victor Campenaerts (Qhubeka NextHash)

14.00 uur – Loic Vliegen (Intermarché-Wanty-Gobert)

14.04 uur – Jasper Stuyven (Trek-Segafredo)

14.24 uur – Brent Van Moer (Lotto Soudal)

14.40 uur – Dries Devenyns (Deceuninck-Quick-Step)

14.45 uur – Philippe Gilbert (Lotto Soudal)

14.49 uur – Oliver Naesen (AG2R Citroën)

14.54 uur – Jonas Rickaert (Alpecin-Fenix)

15.22 uur – Dylan Teuns (Bahrain Victorious)

15.27 uur – Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix)

15.33 uur – Jan Bakelants (Intermarché-Wanty-Gobert)

15.36 uur – Greg Van Avermaet (AG2R Citroën)

15.45 uur – Tiesj Benoot (Team DSM)

16.44 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

Starttijden favorieten voor de dagzege (volgens onze voorbeschouwing)

13.21 uur – Thomas De Gendt (Lotto Soudal)

14.19 uur – Stefan Bissegger (EF Education-Nippo)

14.22 uur – Brandon McNulty (UAE Emirates)

15.31 uur – Stefan Küng (Groupama-FDJ)

16.08 uur – Kasper Asgreen (Deceuninck-Quick-Step)

16.30 uur – Alexey Lutsenko (Astana-Premier Tech)

16.40 uur – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

16.42 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.44 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

16.48 uur – Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden favorieten voor het eindklassement (volgens onze voorbeschouwing)

15.37 uur – Miguel Ángel López (Movistar)

15.39 uur – Richie Porte (INEOS Grenadiers)

16.12 uur – Primož Roglič (Jumbo-Visma)

16.16 uur – Geraint Thomas (INEOS Grenadiers)

16.24 uur – Rigoberto Urán (EF Education-Nippo)

16.38 uur – Enric Mas (Movistar)

16.40 uur – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

16.42 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.46 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.48 uur – Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step)

Starttijden top-10 algemeen klassement

16.32 uur – David Gaudu (Groupama-FDJ)

16.34 uur – Pierre Latour (TotalEnergies)

16.36 uur – Nairo Quintana (Arkéa-Samsic)

16.38 uur – Enric Mas (Movistar)

16.40 uur – Tadej Pogačar (UAE Emirates)

16.42 uur – Wilco Kelderman (BORA-hansgrohe)

16.44 uur – Wout van Aert (Jumbo-Visma)

16.46 uur – Richard Carapaz (INEOS Grenadiers)

16.48 uur – Julian Alaphilippe (Deceuninck-Quick-Step)

16.50 uur – Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix)