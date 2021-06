Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 2 van Perros-Guirec naar Mûr-de-Bretagne

Etappe 2 van de Tour de France 2021 voert over heuvelachtig terrein van Perros-Guirec naar de Mûr-de-Bretagne. Deze venijnige pukkel op 182 kilometer van de finish passeert de revue twee keer, waardoor de etappe voor de tweede dag op rij ten prooi zal vallen aan de zogeheten puncheurs.

Parcours

De koek van de Grand Départ is in de eerste vier dagen van de Tour keurig over de verschillende Bretonse departementen verdeeld. Als het peloton de openingsetappe door de Finistère achter de rug heeft, gaat de wedstrijd een dag later verder aan de Côtes-d’Armor. Maandag en dinsdag worden dan ook nog Morbihan en Ille-et-Vilaine aangedaan.

In het noorden van Bretagne staat de renners wederom een lastige rit te wachten. De roze, roodbruine rotsblokken van de Côte de Granit Rose die uit de turkoois blauwe zee omhoog komen vormen het decor voor de start, die in Perros-Guirec is gepland.

Deze toeristische plaats aan de Kanaalkust was meermaals het beginpunt van de solo-zeilwedstrijd Solitaire du Figaro. Ook in de wielersport heeft de havenstad een historie. Zo zijn hier de Tour de Bretagne, de Mi-août en Bretagne en de Tour d’Armorique voorbij gekomen. En in 1995 begon hier de Touretappe naar Vitré, waar de Leeuwenkoning Mario Cipollini in een massasprint als eerste over de streep kwam.

Vanuit Perros-Guirec volgt de route de contouren van de ruige, maar even prachtige Côte de Granit Rose. Na 72,8 kilometer ligt de eerste klim van de dag, de Côte de Sainte-Barbe (900m aan 6,6%), gevolgd door de Côte de Pordic (2,1 km aan 3,2%) na 103,2 kilometer. Bij Saint-Brieuc, waar de Côte de Saint-Brieuc (1 km aan 8%) wordt beklommen, trekt de koers het binnenland in voor een punchy finale, waarbij je het water in de mond loopt en heuvelspecialisten zich weer in de handen kunnen wrijven.

Vlak na de Côte du village de Mûr-de-Bretagne (1,6 km aan 4,1%) is de scherprechter in de ontknoping van deze rit namelijk de Mûr-de-Bretagne (2 km aan 6,9%) die niet één, maar twee keer moet worden beklommen. Na 165 kilometer wordt de steile helling voor de eerste maal omhoog gereden en zijn er acht, vijf en twee seconden voor de eerste drie renners te verdienen. De tweede passage is tevens de finish.

De klim in de gelijknamige plaats, die sinds vier jaar deel uitmaakt van de fusiegemeente Guerlédan, kwam in 1947 voor het eerst in de geschiedenisboeken van de Tour de France voor. Destijds lag deze op de route van de langste individuele tijdrit ooit in de Tour, van Vannes dwars door het heuvellandschap van Bretagne naar Saint-Brieuc. Raymond Impanis zette na 139 kilometer de snelste tijd op de klok, terwijl de Italiaan Pierre Brambilla het geel van de Franse favoriet René Vietto overnam.

Drie keer eerder kwam de Tour aan op de klim in Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Cadel Evans kwam in 2011 als eerste boven op de ‘Bretoense Alpe d’Huez’. De Australische renner zou later dat jaar ook de eindoverwinning pakken. De afgelopen wonnen hier ook Alexis Vuillermoz (in 2015) en Dan Martin (in 2018).

Start: 13.10 uur

Finish: tussen 17.30 en 17.55 uur

Afstand: 183,5 kilometer

Favorieten

Met een gemiddelde stijging van 6,9 procent en een maximale hellingsgraad van veertien procent is de twee kilometer lange Mûr-de-Bretagne in principe te zwaar voor echte sprinters. Met Evans, Vuillermoz en Martin als voormalige winnaars is de finish op het lijf van springveren geschreven. Ook goed klimmende sprinters kunnen hier meedoen om de zege. Zo was Thor Hushovd zesde in 2011 en Peter Sagan vierde in 2015. Drie jaar later was de Slowaak achtste. De finale lijkt veel op die van de eerste etappe, dus ook de namen van de openingsdag gaan we hier tegenkomen.

Geletruidrager Julian Alaphilippe was al eens vierde op de Mûr-de-Bretagne drie jaar geleden en hoort ook nu bij de grote favorieten. Op aankomsten als deze staat de Franse renner van Deceuninck-Quick-Step bekend als specialist, kijk alleen al naar zijn drie overwinningen op de Muur van Huy in de Waalse Pijl. Alaphilippe kan hier niet alleen zijn tweede rit winnen, maar ook nog eens zijn gele trui verstevigen. De kersverse vader staat zonder twijfel gemotiveerd aan de start.

Een etappe winnen: met die ambitie is Mathieu van der Poel van start gegaan in de Tour. De twee eerste etappes naar Landerneau en Mûr-de-Bretagne waren hem vooral op het lijf geschreven, zo werd vooraf gezegd en geschreven. Zaterdag kwam hij nog een beetje tekort, maar zondag kan dat zomaar weer anders zijn. Vooral het afvlakkende laatste deel van de Mûr-de-Bretagne ligt de kopman van Alpecin-Fenix. Als hij in de steile eerste kilometer bij de betere klimmers kan blijven, zijn er maar weinigen die hem in de laatste kilometer kunnen kloppen.

Ook de derde van ‘de grote drie’ kan niet ontbreken tussen de favorieten voor de zege. Wout van Aert reed vorig jaar op de zwaarste beklimmingen vooraan mee en is ook in een sprint snel. Met die kwaliteiten doet hij normaal gesproken op de Mûr-de-Bretagne mee om de zege. Winnen deed hij al vaker in de Tour. Het kan wel zo zijn dat Van Aert aan het ploegbelang moet vasthouden en bij zijn kopmannen Primož Roglič en Steven Kruijswijk moet blijven, zoals in de slotfase zaterdag het geval was.

Michael Matthews is aan alweer zijn zesde Tour de France begonnen. Voor het eerst in jaren deed hij dat met BikeExchange, nadat hij in 2015 en 2016 met Orica-GreenEdge al aan de start stond. Voor de ronde had hij zijn oog al op de eerste twee etappes laten vallen. Met de Bretagne Classic won hij vorig jaar al eens een koers over de Mûr-de-Bretagne, al was het toen nog 200 kilometer naar de streep. Als hij de steile stukken weet te trotseren, is hij een van de snelste renners. Dat bewees hij met een tweede plaats in de openingsrit.

Peter Sagan, zijn naam is al genoemd. De Slowaak is een goed klimmende sprinter en reed op de Mûr-de-Bretagne al twee maal naar de top tien in de Tour. Als hij in het eerste deel van de klim bij de lichtgewichten van het peloton kan blijven, maakt hij een kans. Datzelfde geldt voor mannen als Sonny Colbrelli en Christophe Laporte. Colbrelli verkeert misschien wel in de vorm van zijn leven en maakte in de Dauphiné al grote indruk met ritwinst en drie tweede plaatsen.

Wie hier ook hoge ogen gooit, is Primož Roglič. De Sloveense kopman van Jumbo-Visma heeft de kwaliteiten om te winnen op de Mûr-de-Bretagne. Op korte, steile beklimmingen is hij een van de beste renners van het peloton en hij beschikt ook nog eens over een goede sprint. Vergeet niet dat hij eerder dit jaar op de Muur van Huy dicht bij de zege was in zijn eerste Waalse Pijl. Met iets meer ervaring had hij misschien wel gewonnen.

Zijn negen jaar jongere landgenoot Tadej Pogačar past eveneens in het lijstje kanshebbers. De regerende Tourwinnaar heeft een pittig sprintje als de weg omhoog loopt, maar voor de jonge renner is het vooral zaak om geen tijd te verliezen. Omdat op de klim ook verschillen kunnen ontstaan – dat hebben de vorige aankomsten hier wel uitgewezen – loont het wellicht de moeite voor Pogačar om wat te proberen als de mogelijkheid zich voordoet.

Met zijn 41 jaar is Alejandro Valverde met afstand de oudste renner in de Tour, maar de jaren lijken maar geen vat te krijgen op de Spanjaard van Movistar, die dit seizoen al de Gran Premio Miguel Indurain en een etappe in het Critérium du Dauphiné achter zijn naam zette. Valverde wist in zijn lange carrière al wel vaker raad met aankomsten zoals deze. David Gaudu mogen we ook niet onderschatten, zeker niet na zijn vijfde plaats in Landerneau.

De naam van Marc Hirschi willen we zeker nog laten vallen. De vorm van de Zwitser neemt toe en vorig jaar won hij op de steile Muur van Hoei. Naast Michael Woods heeft Israel Start-Up Nation met Dan Martin nog een specialist in huis voor dit werk. Voor David Gaudu zijn de eerste dagen van de Tour – als Bretoen – een thuiswedstrijd. De Franse renner vindt op de Mûr-de-Bretagne een mooie gelegenheid om zich aan zijn thuispubliek te laten zien.

Andere namen om in het oog te houden zijn Guillaume Martin (Cofidis), springveer Sergio Higuita (EF Education-Nippo), Benoît Cosnefroy en Greg Van Avermaet (AG2R Citroën), Warren Barguil (Arkéa Samsic) en Jakob Fuglsang, die met zijn ploeggenoten bij Astana-Premier Tech dagzeges najaagt.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Julian Alaphilippe

*** Wout van Aert, Mathieu van der Poel

** Sonny Colbrelli, Michael Matthews, Primož Roglič

* Tadej Pogačar, Peter Sagan, Alejandro Valverde, David Gaudu

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Tijdens de tweede etappe van Perris-Guirec naar Mûr-de-Bretagne ziet het weerbeeld er bewolkt uit, meldt Weeronline. Er is de hele dag kans op regen en er waait een matige noordoostenwind. Eerst hebben de renners de wind enigszins tegen, uiteindelijk zit de wind in de rug. Het kwik stijgt tot ongeveer 17 graden.

De tweede etappe van de 108e Tour de France is zondag van bij de start rechtstreeks te volgen via NPO 1, de Eurosport Player en GCN. Vanaf 14.20 uur is de koers ook te zien bij Sporza op Eén. Vanaf 15.15 uur zendt ook Eurosport 1 de wedstrijd uit. WielerFlits komt natuurlijk ook weer met een eigen liveblog.