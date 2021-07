Tour 2021: Voorbeschouwing laatste Pyreneeënrit naar Luz Ardiden

In de achttiende etappe krijgen de renners opnieuw een loodzware bergrit voor de wielen geschoven. De etappe bekleedt een afstand van 129,7 kilometer en beklimt de iconische Col du Tourmalet op weg naar de slotklim naar Luz Ardiden. Zien we nog een slotoffensief in de laatste bergetappe van deze Tour? We blikken vooruit!

Parcours

Tijd om bij te komen van de loodzware aankomst op de Col du Portet krijgen de renners niet. Donderdag staat alweer de laatste bergetappe op het programma, met opnieuw een aankomst boven. Ditmaal op de top van skigebied Luz Ardiden, dat voor het eerst sinds 2011 weer in het parcours is opgenomen.

De start van deze bijna 130 kilometer lange Pyreneeënrit ligt in Pau. Een Tour de France zonder bezoek aan deze toeristische stad is haast niet voor te stellen. De laatste keer dat er in dit mondaine kuuroord van weleer geen start of aankomst werd georganiseerd was in 2013.

Net als in de rit van woensdag ligt het zwaartepunt in het slot van de etappe. Vanuit Pau wordt in zuidoostelijke richting naar de voet van de bekende Tourcols gereden, onderweg krijgen de drager van de bergtrui en zijn uitdagers nog de kans een paar puntjes te sprokkelen op twee beklimmingen van vierde categorie: de Côte de Notre-Dame de Piétat (2,6 km aan 5,6%) en de Côte de Loucrup (2 km aan 7%).

Vanaf Bagnères-de-Bigorre rijden de renners de vallei van de Audor in, een rivier die ontspringt op de flanken van de Col du Tourmalet en uitmondt in de Atlantische oceaan. Overigens zal Rohan Dennis met slechte herinneringen terugdenken aan de Bagnères-de-Bigorre. In 2019, in de rit met aankomst in dit kuuroord, verdween hij plotselings uit de Tour. Ongezien en zonder te communiceren stapte hij af vanwege onvrede met zijn toenmalige ploeg Bahrain Merida.

Na een tussensprint in Pouzac na 62,7 kilometer gaat de route in de richting van Sainte-Marie-de-Campan. Een gehucht waar Tourhistorie is geschreven. Dit plaatsje is de plek waar Eugene Christophe in 1913 zijn fiets moest repareren, nadat zijn voorvork brak net voor de top van de Tourmalet. Christophe – op dat moment leider van de Tour – moest veertien kilometer lopen, alvorens hij in Sainte-Marie-de-Campan bij een smid zijn fiets kon herstellen. Hij kon het ros van Christophe repareren, maar zijn kansen waren definitief in rook opgegaan. Eugene Christophe zou uiteindelijk nooit de Tour de France winnen.

De weg die Christophe in 1913 te voet moest afdalen, moet vandaag beklommen worden. Op het menu staat de populairste col uit de Tour: de Col du Tourmalet (17,1 km aan 7,3%). Waar de Aspin 74 keer is beklommen, doet de Tourmalet het nog beter met maar liefst 83 episodes. De eerste renner die de top bereikte was – net als bij de Aspin – Octave Lapize in 1910. De Fransman, die dat jaar ook de Tour won, is voor eeuwig verbonden aan de Tourmalet door een monument op de top.

De Tourmalet is een klim voor lichtgewichten. Na vijf relatief eenvoudige kilometers schieten de percentages de hoogte in. In de laatste elf kilometer zakt het gemiddelde niet meer onder de acht procent. Op de top van de Tourmalet is het nog niet gedaan. Na een technische afdaling wacht nog de slotklim naar Luz Ardiden (13,3 km aan 7,4%), waar Lance Armstrong in 2003 wist te zegevieren nadat hij eerder op de klim bleef haken achter een petje van een toeschouwer en onderuit ging.

Deze col is met een lengte van 13,3 kilometer minder lang dan de Tourmalet en stijgt met gemiddeld 7,4%. De klim is zeer onregelmatig in de eerste vijf kilometers, waar het steeds steiler wordt. Dan zwakt de klim iets af tot vijf kilometer voor de streep om vervolgens weer steiler te worden tot pieken van meer dan 9%. De laatste 3,5 kilometer gaat tussen de 6,5% en 7% omhoog. Voor de pure klimmers is dit de laatste kans om tijd terug te winnen.

Start: 13.35 uur

Finish: tussen 17.19 en 17.44 uur

Afstand: 129,7 kilometer

Favorieten

Na de intense strijd op de Col du Portet tussen Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz krijgen de klassementsrenners in de laatste donderdagetappe nog een ultieme kans om tijd te pakken voor de tweede individuele tijdrit op de voorlaatste dag. Met de Col du Tourmalet en de slotklim naar Luz Ardiden staan er weer twee roemruchte Pyreneeëncols op het menu. Voor veel renners is dit de laatste kans op een etappezege.

Woensdag streden de klassementsrenners weer eens voor de ritzege, maar voor donderdag verwachten we opnieuw een strijd op twee fronten. Voor Tadej Pogačar is een tweede opeenvolgende ritzege in de gele trui geen must en dus zal UAE Emirates niet erg happig zijn om een (eventuele) groep met vroege vluchters binnen schootsafstand te houden. Dit geeft aanvallers de gelegenheid om op jacht te gaan naar de ritzege en dus kijken we in eerste instantie naar de sterke klimmers die al wat verder staan in het klassement.

De eerste renner die ons te binnenschiet is David Gaudu. De Fransman begon met klassementsambities aan de Tour, mocht zijn illusies opbergen na een zonnesteek in de etappe over de Mont Ventoux maar is de laatste dagen weer uitstekend op dreef. In de rit naar Saint-Gaudens was hij mee in de vroege vlucht en in de etappe naar de Col du Portet kwam hij knap als vierde over de streep, achter ritwinnaar Pogačar, Vingegaard en Carapaz. Gaudu heeft duidelijk weer de goede vorm te pakken en er volgt nog één kans om een rit te winnen.

De Fransman van Groupama-FDJ zal ook nog stiekem kijken naar een top 10-notering in Parijs, aangezien het verschil met de voorlopige nummer tien Pello Bilbao net iets minder dan drie minuten is. Gaudu kan donderdag kortom twee vliegen in één klap slaan en op meerdere scenario’s gokken. De Fransman kan eventueel naar de ritzege fladderen vanuit de favorietengroep, maar staat ook nog ver genoeg in het klassement om wat ruimte te krijgen in aanloop naar de Tourmalet en Luz Ardiden.

De achttiende etappe naar Luz Ardiden is ook uitermate belangrijk voor de mannen met ambities voor het bergklassement. Na zeventien etappes is de stand als volgt: Wout Poels gaat nog altijd aan kop met 78 punten, gevolgd door Pogačar (67 punten), Nairo Quintana (66 punten), Michael Woods (66 punten) en Wout van Aert met 64 punten. Van Aert heeft al aangegeven geen interesse te hebben in de bolletjestrui, maar Poels, Quintana en Woods zullen tot de tanden toe gewapend aan de start staan.

De virtuele bergkoning Wout Poels hoopte woensdag goede zaken te doen in de rit naar de Col du Portet, maar de Nederlander moest mede door het koersverloop genoegen nemen met wat puntjes op de Col de Val-Louron-Azet. In de rit naar Luz Ardiden krijgt Poels weer een mogelijkheid om mee te sluipen in de vroege vlucht, al is de aanloop richting de Col du Tourmalet ook weer behoorlijk vlak. Met de vorm van Poels zit het wel snor, dat liet hij onder meer zien met een derde plek op weg naar Andorra la Vella.

Ook Michael Woods maakt nog kans op de bergtrui, maar dan zal de Canadees van Israel Start-Up Nation wel punten moeten sprokkelen op de Tourmalet en Luz Ardiden. In de rit van woensdag liet Woods zijn ploeggenoten het tempo bepalen in het peloton, maar vervolgens was het vergeefs wachten op een versnelling van Woods. Kan de ervaren klimmer in de laatste bergrit wel een zaak doen? Ook Quintana moet mee in de aanval, maar de Colombiaan maakte weinig indruk in de rit naar de Col du Portet. Of speelde hij verstoppetje?

Andere kandidaat-ritwinnaars voor de etappe van donderdag zijn Esteban Chaves en Alejandro Valverde. Chaves hebben we de laatste weken nog niet veel in de aanval gezien, maar is in de schaduw bezig aan een vrij aardige Tour. De Colombiaan van Team BikeExchange kwam als zestiende boven op de Col du Portet, maar daar gaat een verhaal aan vooraf. Chaves reed namelijk lek vlak voor de slotklim, begon met achterstand aan de Col du Portet maar wist vervolgens nog heel wat renners op te rollen richting de top.

Het laat zien dat Chaves stiekem toch wel bijzonder goed klimt en het voordeel voor de goedlachse Colombiaan is dat hij geen gevaar meer vormt voor het algemeen klassement. Als de klimmer er donderdag in slaagt om mee te sluipen in de goede vlucht, is hij met zijn klimvermogen en punch een gevaarlijke klant. Dat kunnen we ook zeggen over Alejandro Valverde, die in de rit naar Andorra la Vella al een gooi deed naar een ritzege. Misschien zien we de 41-jarige Murciaan donderdag opnieuw in de aanval.

Andere coureurs die vanuit de vroege vlucht kunnen winnen, zijn Dylan Teuns (Bahrain Victorious), Mattia Cattaneo (Deceuninck-Quick-Step), Ruben Guerreiro (EF Education-Nippo), Bauke Mollema (Trek-Segafredo), Ion Izagirre (Astana-Premier Tech) en Miguel Ángel López namens Movistar. Teuns en Mollema hebben al een ritzege op zak en gingen woensdag ook lang mee bergop. Cattaneo, Guerreiro en Izagirre lieten ook al mooie dingen zien in deze Tour, maar staan voorlopig nog met lege handen.

Normaal is Sergio Higuita ook een renner om rekening mee te houden, maar de Colombiaan van EF Education Nippo zal waarschijnlijk bij zijn kopman Rigoberto Urán moeten blijven. Die laatste doet nog volop mee voor het podium en Higuita bleek woensdag van goudwaarde voor de spartelende Urán. Ook Sepp Kuss beschikt over de kwaliteiten om te winnen in Luz Ardiden, maar zal waarschijnlijk Jonas Vingegaard, de voorlopige nummer twee in de stand, uit de problemen moeten houden.

Mochten de klassementsrenners in een kansrijke positie beginnen aan de slotklim, is het uitkijken naar the usual suspects. We denken dan allereerst aan Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard en Richard Carapaz, maar ook Ben O’Connor is een gevaarlijke klant. Voor jongens als Rigoberto Urán, Wilco Kelderman, Enric Mas, Alexey Lutsenko en Guillaume Martin is het zaak om de schade zo goed mogelijk te beperken.

Favorieten volgens WielerFlits

**** David Gaudu

*** Wout Poels, Esteban Chaves

** Dylan Teuns, Alejandro Valverde, Michael Woods

* Bauke Mollema, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

De renners vertrekken in droge omstandigheden, aan een gemiddelde temperatuur van zo’n zestien graden Celsius, vanuit Pau. Op de top van de Tourmalet en in skigebied Luz Ardiden is het frisjes, maar wel goed te doen met een gemiddelde van dertien graden. Het blijft overwegend droog, al kan er aan het einde van de middag een buitje vallen.

De achttiende etappe is via zowel NOS Sport (NPO 1), Sporza (Canvas) als Eurosport (Eurosport 1) in zijn geheel te zien, vanaf 13.30 uur. Ook is de koers te volgen via de Eurosport Player en GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: etappe 18 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten. Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 18: Pau – Luz Ardiden