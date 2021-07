Tour 2021: Voorbeschouwing etappe 16 van Pas de La Case naar Saint-Gaudens

Daags na de rustdag gaat de Tour de France verder met de zestiende etappe. Tussen El Pas de la Casa, op de grens van Andorra met Frankrijk, en Saint-Gaudens liggen drie Pyreneeëncols op de route, maar de aankomst ligt in de vallei van de rivier de Garonne. Kortom, een ideale etappe voor aanvallers. WielerFlits blikt vooruit!

Parcours

Daags na de bergetappe naar Andorra-la-Vieille en de tweede rustdag stapt het peloton ook op Andorraanse grond weer op de fiets. De zestiende etappe is te zwaar voor de sprinters, maar te makkelijk voor de klassementsrenners dus krijgen de baroudeurs een nieuwe kans om op jacht te gaan naar de etappezege.

De rit begint in Pas de la Case, een dorp op de grens met Frankrijk. Wintersport en het grenstoerisme (veel producten in Andorra zijn belastingvrij) zijn hier de grootste publiekstrekkers. Het dorp was al vier keer etappeplaats in de Midi Libre, een meerdaagse wedstrijd die in de jaren 2000 van de kalender verdween, en ontvangt dit seizoen voor de eerste keer de Tour.

Vanuit het hooggelegen dorpje wordt Frankrijk meteen binnengereden en gaat de route in dalende lijn via Ax-les-Thermes, Les Cabannes en Tarascon-sur-Ariège naar de Col de Port (11,4 km aan 5,1%) van de tweede categorie, de eerste klim van de dag. Deze klim was in 1910 de eerste grote Pyreneeëncol in de Tour en Octave Lapize kwam als eerste over de top. Sindsdien is de 1.249 meter hoge bergpas 27 keer beklommen. Sandy Casar was in 2009 de laatste die hier als eerste boven kwam.

Via Seix gaat de route naar de Col de la Core (13,1 km aan 6,6%) van eerste categorie. Tussen 1984 en 2015 is deze klim zeven maal omhoog gereden. Daarna rijden de renners door de Pyrénées Ariégeoises via Audressein naar de Portet-d’Aspet (5,4 km aan 7,1%) van tweede categorie. Deze klim keert sinds 1910 regelmatig terug in het routeboek van de Tour de France en is onlosmakelijk verbonden met Fabio Casartelli.

Toen de Tour in 1995 de berg in dezelfde richting over reed, vloog de beloftevolle Italiaan in de afdaling uit de bocht en raakte daarbij met zijn hoofd een betonblok. Roerloos bleef hij liggen in een plas bloed en drie uur later overleed hij in het ziekenhuis van Tarbes. In de maanden nadien werd, op de plaats waar de olympische kampioen van Barcelona verongelukte, een monument opgericht ter nagedachtenis. Zijn fiets is te zien in de kapel op de Madonna del Ghisallo.

In de afdaling naar Aspet komt het peloton in deze zestiende etappe langs het eerbetoon. Met de Portet-d’Aspet zijn dan de belangrijkste hordes achter de rug en gaat het naar beneden naar de Côte d’Aspret-Sarrat (800 meter aan 8,4%) en Saint-Gaudens, waar na 169 kilometer de streep ligt. Zoals gezegd zullen de avonturiers uit het peloton deze rit ongetwijfeld aankruisen, want het is een van de laatste kansen die ze krijgen deze Tour.

De aankomst in Saint-Gaudens ligt op de grondvesten van het voormalige autocircuit van Comminges, waar de Max Verstappens en Lewis Hamiltons uit de jaren twintig, dertig en veertig hun bolides zo hard mogelijk overheen sjeesden. In de jaren vijftig verdwenen de automobielsport en de roemruchte baan uit Saint-Gaudens, al leeft het raceverleden nog altijd voort in de vorm van een museum.

Overigens is het op het profielkaartje nauwelijks te zien, maar de aankomst in Saint-Gaudens is een verraderlijke. Met nog vijfhonderd meter te gaan begint het wegdek namelijk nog eens op te lopen. Langs de oude tribunes van het Circuit du Comminges die zijn vernoemd naar de Franse autocoureur René Dreyfus, stijgt de route aan gemiddeld 7% tot aan de aankomst. Renners doen er goed aan om goed het routeboek te bekijken voordat ze aan de etappe beginnen!

Saint-Gaudens wordt regelmatig in het Tourparcours opgenomen. Zo veroverde André Darrigade hier in 1959 zijn dertiende van in totaal 22 etappezeges en verrassend genoeg deed hij dat na een bergrit; Tom Simpson werd hier als eerste Britse renner ooit in de gele trui gehesen en Luis Ocaña won hier zijn eerste Touretappe. Dimitri Konychev was in 1999 de laatste etappewinnaar in Saint-Gaudens.

Start: 13.05 uur

Finish: tussen 17.21 en 17.46 uur

Afstand: 169 kilometer

Favorieten

De etappe van Pas de la Case naar Saint-Gaudens is te moeilijk voor sprinters en te makkelijk voor de klassementsrenners, die ook nog eens twee zware bergetappes naar de Col du Portet en Luz Ardiden voor de boeg hebben. De rit is kortom aanvallers, klimmers en allrounders op het lijf geschreven. Omdat het vanuit de startplaats meteen naar beneden gaat kunnen we ons opmaken voor een razendsnelle beginfase. Vermoedelijk komt de ontsnapping pas tot stand op de eerste klim van de dag, de Col de Port, vooraleer zich een mooie strijd ontspint tussen de avonturiers.

Als we dan gaan kijken naar de grootste favorieten voor de etappezege, komen we al snel uit bij Wout van Aert. De Belgische alleskunner zorgde met zijn overwinning in de Ventoux-etappe voor een ommezwaai bij Jumbo-Visma, dat een moeizame eerste week kende, en verkeert in topvorm. Bovendien kan hij op weg naar Saint-Gaudens ook goede zaken doen voor het bergklassement, waar hij is opgerukt naar de vierde plaats. Met Steven Kruijswijk en Sepp Kuss, die in Andorra la Vella wist te winnen, heeft de Nederlandse ploeg nog meer opties.

Geen enkele ploeg won al zo vaak in deze Tour als Deceuninck-Quick-Step. De ploeg die volgend jaar als Quick-Step-Alpha Vinyl door het leven gaat, zag Julian Alaphilippe en Mark Cavendish al vijf keer naar de de overwinning rijden. Sinds zijn zege op de openingsdag ging JuJu al vaker op zoek naar zijn tweede triomf, maar steeds zonder succes. In de etappe naar Saint-Gaudens heeft de wereldkampioen een nieuwe mooie kans. Ook ploeggenoot Mattia Cattaneo is in vorm, maar staat met zijn elfde plaats in het klassement mogelijk te hoog voor een ontsnapping.

Bahrain Victorious was met Matej Mohorič en Dylan Teuns al twee keer succesvol in de Tour en heeft met Wout Poels bovendien de leider in het bergklassement in de ploeg. Het zijn stuk voor stuk namen die we ook in de etappe naar Saint-Gaudens weer van voren kunnen zien. Hou dan vooral Mohorič, die ook in Le Creusot al een ontsnapping tot een goed einde wist te brengen, in de gaten. En wat kunnen we verwachten van Sonny Colbrelli? De Italiaan rijdt een heel goede Tour en gaat ook goed omhoog. In een sprint met een groepje is hij een zeer gevaarlijke klant.

Na twee weken zijn er ook nog ploegen zonder overwinning in de Tour, denk aan EF Education-Nippo. De Amerikaanse formatie van Jonathan Vaughters heeft verschillende opties voor een ontsnapping, met Ruben Guerreiro, Sergio Higuita, Neilson Powless, Michael Valgren en Magnus Cort. In onze favorietenlijst willen we Higuita en Cort naar voren schuiven, mannen die goed kunnen klimmen en aan het eind van een lange vlucht nog een sterk eindschot in de benen hebben. Dat komt zeker van pas op de lastige aankomst in Saint-Gaudens!

Ook voor Astana-Premier Tech staat de teller nog op nul. De ploeg was zonder ambities voor het klassement, maar met etappezeges als doel naar de Tour de France getrokken. In de etappe naar Saint-Gaudens heeft de Kazachse formatie weer een nieuwe kans om een gooi naar de zege te doen. Met Ion Izagirre, Jakob Fuglsang, Omar Fraile en Alex Aranburu heeft het team daar wel de mannen voor. Aranburu en Fraile zijn goede afmakers, Izagirre en Fuglsang de klimmers.

Na veel proberen kon Trek-Segafredo in de etappe naar Quillan de eerste zege noteren. Het was Bauke Mollema die zijn ploeg van de nul afhielp. Ook op weg naar Saint-Gaudens kunnen we de Nederlander weer van voren verwachten, net als zijn ploeggenoten Kenny Elissonde, Julien Bernard en Jasper Stuyven. Voor de overwinning zien we voor Mollema en Stuyven, die over een snel paar benen beschikt, de beste kansen.

Movistar hebben we al veel in beeld gezien, maar de Spaanse ploeg is nog zonder overwinningen. Mogelijk kunnen Alejandro Valverde en Iván García daar in Saint-Gaudens verandering in brengen. Valverde liet zich nadrukkelijk opmerken in de etappe naar Andorra la Vella waar hij achter Sepp Kuss tweede werd, waardoor we nog altijd rekening met de 41-jarige renner moeten houden. De renner uit Murcia kan bovendien vertrouwen putten uit zijn kopmanschap voor de Olympische Spelen van Tokio. Let ook op de snelle García, die net als Valverde een goede indruk maakt.

Het blik kanshebbers is goed gevuld, want we kunnen zo nog een hele rits namen oplepelen voor deze etappe. Denk bijvoorbeeld aan Aurélien Paret-Peintre (AG2R Citroën), Xandro Meurisse (Alpecin-Fenix), Franck Bonnamour (B&B Hotels), Patrick Konrad (BORA-hansgrohe), Jesús Herrada (Cofidis), David Gaudu, Valentin Madouas (Groupama-FDJ), Michał Kwiatkowski (INEOS Grenadiers), kandidaten voor het bergklassement Michael Woods (Israel Start-Up Nation) en Nairo Quintana (Arkéa Samsic), Esteban Chaves (BikeExchange), Sergio Henao (Qhubeka NextHash) en Pierre Latour (TotalEnergies).

Gele trui Tadej Pogačar moet vooral oppassen dat geen gevaarlijke renner mee in de vlucht glipt. Verder lijkt het vooral another day at the office te worden voor de Sloveen. Mocht de strijd om de dagzege toch tussen de klassementsrenners gaan, dan heeft Pogačar met zijn goede eindschot de beste papieren voor de overwinning. Rigoberto Urán, Jonas Vingegaard, Richard Carapaz, Ben O’Connor, Wilco Kelderman, Alexey Lutsenko en Enric Mas zullen vooral in zijn buurt blijven, met de lastige bergetappes op komst.

Favorieten volgens WielerFlits

**** Wout van Aert

*** Julian Alaphilippe, Matej Mohorič

** Magnus Cort, Omar Fraile, Sergio Higuita

* Sonny Colbrelli, Bauke Mollema, Jasper Stuyven, Alejandro Valverde

Tour 2021: Deelnemerslijst (WielerFlits)

Weer en TV

Het weerbeeld ziet er bewolkter uit dan in de etappes vóór de tweede rustdag met kans op regen en ook lagere temperaturen, meldt Weeronline. In Saint-Gaudens wordt het ’s middags 18 graden. Een matige wind waait vanuit het noordwesten, aan windkracht 4.

De zestiende etappe naar Saint-Gaudens is op Eurosport 1 in zijn geheel te zien. Vanaf 14.30 uur doen ook NOS Sport (NPO 1) en Sporza (Eén) rechtstreeks verslag van de rit. De koers eveneens te volgen via de Eurosport Player en GCN. WielerFlits komt uiteraard weer met een liveblog.

Tour du Vin: etappe 16 WielerFlits-verslaggever Raymond Kerckhoffs volgt dit jaar voor de 32ste keer de Tour de France. In al die jaren bouwde hij in vele aspecten een grote liefde op voor Frankrijk. Zo kent hij talrijke mooie plekjes, adressen en regionale gerechten.Dit jaar brengt hij dan ook niet alleen voor wielerliefhebbers verslag van de Tour zelf, maar neemt hij ons aan de hand van toeristische tips, culinaire tips óf wijnen uit de regio langs de route 21 dagen mee op reis door Frankrijk. Etappe 16: Pas de la Case-Saint-Gaudens