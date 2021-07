Tour 2021: Peter Sagan nog niet verlost van knieproblemen

Peter Sagan ondervindt nog altijd hinder van de valpartij met Caleb Ewan in de derde etappe van deze Tour de France. Na afloop van de tiende rit, waarin de sprinter van BORA-hansgrohe achtste werd, gaf Sagan wel aan dat zijn blessure aan de beterende hand is.

“Het was opnieuw een heel snelle etappe en de ploeg was gefocust om Wilco Kelderman altijd in een goede positie te houden”, blikt de Slowaakse kampioen terug op de etappe naar Valence. “Hij moest beschermd worden in geval van waaiers en breuken in het peloton. In de finale zat ik goed van voren, maar in de sprintvoorbereiding, vlak voor de laatste bocht, zat ik wat verder van achteren.”

Het zorgde ervoor dat Sagan niet het maximale uit zijn sprint kon halen. “Ik zat niet ideaal geplaatst. Daarom kon ik mijn sprint ook niet aangaan op het moment dat ik dat zelf had gewild”, geeft hij aan. “Met mijn knie gaat het wel beter, dus ik zal ervoor blijven vechten.”

Sagan kwam in de derde rit met aankomst in Pontivy ten val in volle sprint. Samen met Caleb Ewan, die met een sleutelbeenbreuk moest opgeven, ging hij tegen de grond. Sindsdien sprintte Sagan drie keer mee, wat resulteerde in twee vijfde plaatsen en nu dus een achtste plaats. In de strijd om de groene trui is hij zevende met 92 punten. Mark Cavendish leidt dat klassement met 218 punten.