Tour 2021: Onze pooltips voor jouw Scorito-team

Daar zijn ze weer! Tien kakelverse pooltips om je op weg te helpen met jouw wielerpool. WielerFlits geeft opnieuw een aantal tips voor jouw team.

Van alle wedstrijden op de kalender is er een waarvan iedereen wielrenner en wielerfan hem droomt te winnen; de Tour de France. En voor de wielerpooltjes is dat niet anders. Vergeet alle andere pooltjes die je speelt met je familie, vrienden of collega’s. Het draait om de winst in de Tourpool 2021.

Van de aanbevelingen van Youri IJnsen kun je gebruikmaken bij het invullen van je eigen pool, maar het hoeft natuurlijk niet. De grote namen ken je wellicht wel, maar als je geen groot volger bent is het soms knap lastig. Met de tips kun je zomaar een paar plaatsen hoger eindigen.



Speel dan mee met onze sub-league bij Scorito voor de Tour de France en voeg een extra dimensie toe aan het kijken van de Ronde van Frankrijk. De wielerkenner die de beste selectie samenstelt en aan het einde van de Tour de ranglijst aanvoert, wint een WAHOO ELEMNT BOLT 2.0 Fietscomputer t.w.v. € 279.99,-.

Welke tips neem jij mee in je Tourpool? En hoe ziet jouw selectie eruit? Laat het weten in de reacties.