Tour 2021: Mark Cavendish boekt vijftigste ritzege in een grote ronde

Voor Mark Cavendish is zijn derde ritoverwinning in Châteauroux in allerlei opzichten bijzonder. Zo is het voor de Brit zijn vijftigste ritzege in een grote ronde. Alleen Eddy Merckx en Mario Cipollini doen (momenteel) nog beter dan de spurtbom van Deceuninck-Quick-Step.

We moeten terug naar 2008 voor de allereerste ritzege van Cav in een grote ronde. Dertien jaar geleden begon de sprinter, in het tenue van Team High Road, met winnen in de Giro d’Italia. In de vierde etappe van Pizzo Calabro naar Catanzaro was het voor de eerste keer raak, voor Robert Förster en Daniele Bennati. Een week later was het weer raak in rit dertien naar Citadella.

De daaropvolgende jaren won Cavendish bijna op bestelling etappes in de Giro, Tour de France of Vuelta a España. De razendsnelle Brit staat inmiddels op 32 etappezeges in de Tour, terwijl hij ook goed is voor vijftien ritoverwinningen in de Giro en drie dagzeges in de Vuelta. Niet onbelangrijk: Cavendish stond in zijn carrière maar twee keer aan de start van de Vuelta.

De 36-jarige Cavendish staat inmiddels dus op vijftig groterondezeges en hoeft alleen nog maar Merckx en Cipollini voor zich te dulden. Merckx staat op 34 Tour-, 24 Giro- en 6 Vuelta-ritoverwinningen, Cipollini won liefst 41 etappes in de Ronde van Italië en was ook succesvol in de Tour (twaalf stuks) en Vuelta (drie ritzeges). De vraag is of Cavendish ooit nog in de buurt komt van deze grootheden…