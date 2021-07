Tour 2021: Maagproblemen zitten Pierre Rolland dwars

Pierre Rolland kampt al enkele dagen met maagproblemen en is daardoor niet in staat om goed te presteren in de Tour de France. Dat heeft de klimmer van B&B Hotels laten weten via social media.

“Ik wil graag iets over mijn prestaties van de afgelopen dagen uitleggen”, begint Rolland zijn verhaal. “Sinds zaterdag accepteren mijn darmen geen energieproduct, gelletje of andere voeding meer op de fiets. Daarom heb ik maar energie voor twee uur. Als mijn ontbijt eenmaal verbrand is, kan ik mijn batterij niet opladen en is mijn energie op.”

Samen met de ploeg zoekt de Franse rasaanvaller naar een oplossing. “De situatie is aan het verbeteren, maar is nog verre van perfect. Ik zal blijven vasthouden en vechten, zoals ik altijd gedaan heb”, kondigt Rolland, de huidige nummer 46 in het klassement, aan.