Tour 2021: Kans op regen en waaiers in openingsweekend

Het peloton moet in het beginweekend van de Tour rekening houden met wisselvallig weer. Perioden van opklaringen worden afgewisseld met wolkenvelden en regen, en van tijd tot tijd is er veel wind. Daardoor is op de open vlakten ook kans op waaiers.

Vandaag in de eerste etappe van Brest naar Landerneau krijgen de renners af en toe de zon te zien, maar er zijn ook vrij veel wolken en er is kans op een beetje regen, meldt Weeronline. Vanuit Brest koersen de renners naar het zuiden en dan hebben ze de wind in de rug. Vanaf Quimper gaat de rit weer naar het noorden en ondervinden ze een tegenwind van windkracht 3 tot 4. In de open vlakten is kans op waaiers. De temperatuur ligt tussen de 15 en 17 graden.

Tijdens de tweede etappe naar Mûr-de-Bretagne ziet het weerbeeld er bewolkt uit. Er is de hele kans op regen en er waait een matige noordoostenwind. Aanvankelijk hebben de renners de wind enigszins tegen, uiteindelijk zit de wind in de rug. De temperatuur ligt rond 17 graden. Na het weekend blijven de renners nog even in Bretagne. De kans op regen blijft groot, maar het wordt landinwaarts wel geleidelijk warmer met temperaturen tot 22 graden.