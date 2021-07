Tour 2021: Jumbo-Visma ziet Steven Kruijswijk opgeven

Steven Kruijswijk zal het einde van de Tour de France niet halen. De Nederlander van Jumbo-Visma ging nog wel van start in de zeventiende etappe naar de Col du Portet, maar besloot na goed dertig kilometer af te stappen.

Kruijswijk werd ziek op de rustdag en voelde zich nog altijd niet goed, zo meldt Jumbo-Visma. De 34-jarige klimmer was al niet bezig aan de beste Tour uit zijn carrière. Kruijswijk ging in Brest met klassementsambities van start, maar was al vrij snel, mede door pech, uitgeschakeld voor een goed klassement. Hij wist ook als vroege aanvaller geen indruk te maken.

Kruijswijk stond voor aanvang van de zeventiende etappe dertigste in het algemeen klassement, op iets meer dan een uur van geletruidrager Tadej Pogačar. Door het uitvallen van Kruijswijk verliest klassementskopman Jonas Vingegaard een belangrijke (klim)knecht voor de laatste twee Pyreneeënritten.

Jumbo-Visma moest eerder deze Tour al afscheid nemen van Robert Gesink, Primož Roglič en Tony Martin. De Nederlandse formatie heeft nu nog vier renners in koers met Vingegaard, Wout van Aert, Mike Teunissen en Sepp Kuss. Kruijswijk zal zich nu gaan richten op de Vuelta a España.