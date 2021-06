Tour 2021: Julian Alaphilippe pakt gele trui in door valpartijen ontsierde openingsrit

De eerste gele trui in de Tour de France is voor Julian Alaphilippe. De renner van Deceuninck-Quick-Step bleek op de lastige aankomst in Landerneau over de beste benen te beschikken. Michael Matthews werd tweede, Primož Roglič derde. Enkele massale valpartijen ontsierden de openingsrit.



De 108ste editie van de Ronde van Frankrijk werd zaterdagmiddag op gang geschoten met een heuvelachtige rit van Brest naar Landerneau. Met aankomst op de verraderlijke Côte de la Fosse aux Loups (3 km aan 5,7%) waren de ogen meteen gericht op Wout van Aert, Julian Alaphilippe en Mathieu van der Poel.

Van der Poel wil grootvader eren

Die laatste naam reed met een opvallend tenue in de rondte. Eenmalig kreeg zijn ploeg Alpecin-Fenix toestemming van de UCI om het geel-paarse tenue te dragen, ter ere van grootvader Raymond Poulidor.

De in 2019 overleden Fransman eindigde in zijn carrière acht keer op het Tourpodium, maar droeg nooit de gele trui. Met het speciale tenue om de schouders was Van der Poel erop gebrand om bij zijn eerste deelname direct beter te doen dan zijn opa.

Kopgroep met Schelling en Van Poppel

Voordat we die krachtsexplosie op de slotklim zouden zien, moesten eerst nog 194 kilometers naar de voet overbrugd worden. Daarin reed al vroeg een kopgroep met zes renners weg uit het peloton. Ide Schelling en Boy van Poppel zorgden voor de Nederlandse inbreng in die groep, die verder bestond uit Cristian Rodriguez, Franck Bonnamour, Anthony Perez en Connor Swift. Hun maximale voorsprong bedroeg nooit meer dan vier minuten.

Enkele renners waren naarstig op zoek naar de bolletjestrui, waaronder Van Poppel en Schelling. Van Poppel pakte op de Côte de Rosnoën een puntje, Schelling deed hetzelfde op de Côte de Locronan even later. Al moest hij Anthony Perez voor zich dulden op deze beklimming van de derde categorie.

Daarna volgden er nog twee beklimmingen van vierde categorie en een beklimming van derde categorie. Om zeker te zijn van de bergtrui moesten Schelling of Van Poppel twee keer als eerste boven komen op de twee volgende beklimmingen.

Schelling na solo in de bollentrui

De renner van BORA-hansgrohe slaagde daarin. Op de Côte de Stang Ar Garront reed Schelling met veel show weg bij zijn mijn medevluchters. Binnen een mum van tijd zouden zij bijna drie minuten verliezen op de Hagenees en worden ingerekend door het peloton.

De Grote Ide Schelling Show kon vervolgens beginnen. In de laatste zeventig kilometer graaide hij de tussensprint in Brasparts en het bergpuntje op de Côte de Saint-Rivoal mee om zo flink wat prijzengeld en de eerste bergtrui binnen te harken. Zijn missie was daarna volbracht.

Massale valpartijen teisteren finale

Een massale valpartij in het peloton zorgde ervoor dat het inrekenmoment van Schelling nog even werd uitgesteld. Een toeschouwer met een kartonnen bord langs het parcours haalde Tony Martin en met hem nog zeventig andere renners neer. Bijna de gehele Jumbo-Visma-ploeg kwam in aanraking met het asfalt, maar velen kon zonder veel zichtbare schade terugkeren in het peloton. Jasha Sutterlin moest echter de strijd staken.

De rust keerde binnen enkele kilometers weder en de vlucht van Schelling kwam daarna ten einde. Met nog 25 kilometer te gaan begon de voorbereiding op de Côte de la Fosse aux Loups, met Alpecin-Fenix en Deceuninck-Quick-Step op kop van het peloton.

Op vijf kilometer van de sloeg het noodlot dan opnieuw toe. Een nieuwe massale valpartij zorgde ervoor dat tachtig renners werden uitgeschakeld in de strijd om de ritzege, want deze keer werd er in het peloton niet meer gewacht.

Alaphilippe grijpt eerste gele trui na vroege aanval

Alaphilippe, Van der Poel en Van Aert behoorden tot de circa zestig renners die de valpartij ontliepen. Zij begonnen in goede positie aan de slotklim, waar Dries Devenyns het uitgedunde peloton snel op een lint trok. Alaphilippe viel daarna meteen aan.

Roglič en Tadej Pogačar gingen even in de tegenaanval, maar konden rekenen op een tegenaanval van Van der Poel. De voorsprong van de wereldkampioen liep daarna weer iets verder op: hij zou in Landerneau de eerste gele trui pakken.