Tour 2021: Jelle Wallays en Rubén Fernández maken selectie Cofidis compleet

Cofidis maakte eerder deze maand de Tourselectie al deels bekend en vandaag voegde de ploeg daar de ontbrekende namen aan toe. Jelle Wallays en Rubén Fernández maken de achtkoppige formatie compleet. Guillaume Martin, Christophe Laporte en Jesús Herrada zijn de kopmannen.

Guillaume Martin, Jesús Herrada, Christophe Laporte, Pierre-Luc Périchon, Simon Geschke en Anthony Perez werden eerder deze maand al aangekondigd als zekerheidjes voor de selectie voor de 108ste editie van de Ronde van Frankrijk. De ontbrekende namen werden dus bekendgemaakt na de nationale kampioenschappen. Wallays en Fernández mogen zich opmaken voor een Tourstart in Bretagne.

Tourdebuut

Voor de 32-jarige Wallays is het meteen zijn allereerste deelname aan de Tour de France. De Belgische hardrijder reed in zijn carrière al wel vier keer de Vuelta a España, maar nog nooit de Tour en de Giro d’Italia. Daar komt nu dus verandering in. Ook klimmer Fernández (30) stond nog nooit eerder aan de start van de Franse ronde.

Martin en Herrada zijn op papier de sterkste klimmers en kunnen wellicht een etappe winnen in het midden- en hooggebergte. Laporte is de aangewezen renner om te sprinten in de wat vlakkere etappes. Geschke, Périchon en Perez zijn ook gepatenteerde rasaanvallers. Zo droeg Perez in de Tour van vorig jaar even de bolletjestrui.

De snelle Luxemburger Jempy Drucker en de Belgische allrounder Kenneth Vanbilsen zijn aangewezen als eerste reserves voor de 108ste editie van de Tour.

Selectie Cofidis voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Rubén Fernández

Simon Geschke

Jesús Herrada

Christophe Laporte

Guillaume Martin

Anthony Perez

Pierre-Luc Périchon

Jelle Wallays