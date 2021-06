Tour 2021: Ide Schelling verovert eerste bollentrui en strijdlust

De eerste drager van de bergtrui in de Tour de France 2021 is Ide Schelling. De Nederlander van BORA-hansgrohe zat in de openingsetappe van Brest naar Landerneau mee in de vroege vlucht. Hij sprokkelde onderweg 3 punten. Precies genoeg om de leiding te nemen

De 23-jarige Tourdebutant van BORA-hansgrohe liet voorafgaand aan de start al doorschemeren voor de eerste bollentrui te willen gaan. Die opzet is geslaagd.

Schelling ging ook nog solo op avontuur wat hem de prijs voor strijdlust opleverde.