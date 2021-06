Tour 2021: Bij twee coronagevallen onder renners volgt uitsluiting

Ploegen worden uitgesloten van verdere deelname aan de Tour de France als in een periode van zeven dagen twee van hun renners positief testen op het coronavirus. Dat heeft de UCI aan het Duitse persbureau DPA bevestigd.

Ten opzichte van afgelopen jaar is de maatregel ietwat bijgesteld. In de uitgestelde 107e editie van de Tour werden ploegen al naar huis gestuurd als in een periode van zeven dagen twee ploegleden – dus renners èn stafleden – positief testten op het coronavirus. De tests worden op beide rustdagen en na de vijfde etappe uitgevoerd, liet de UCI weten.

In 2020 waren de coronamaatregelen in de Tour vooral effectief. Geen enkele renner testte positief op het virus; het enige positieve geval onder de prominente figuren was koersdirecteur Christian Prudhomme, die de wedstrijd een week moest verlaten. De 108e uitgave begint zaterdag met een 197,8 kilometer lange etappe van Brest naar Landerneau.