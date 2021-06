Tour 2021: B&B Hotels met Bryan Coquard en Pierre Rolland

Bryan Coquard en Pierre Rolland zijn de meest in het oog springende namen in de Tourploeg van B&B Hotels, dat net als vorig jaar met een wildcard aan de start staat.

De ploeg is grotendeels dezelfde als die vorig jaar tijdens de Grand Départ in Nice aan het vertrek verscheen. Jens Debusschere en Kévin Reza, die onlangs zijn afscheid aankondigde, ontbreken deze keer. Hun plaatsen worden ingenomen door Tourdebutant Franck Bonnamour en de ervaren Cyril Lemoine, die afgelopen winter van Cofidis overkwam.

Bryan Coquard is het speerpunt voor de sprintetappes. De Franse renner gaat op voor zijn vijfde Tour de France en reed bij zijn vorige vier deelnames al een hele rits ereplaatsen bij elkaar, maar winnen deed hij nog niet. Ook dit seizoen staat de teller nog op nul, hoewel zijn top 10-uitslagen al niet meer op twee handen te tellen zijn.

Voor Pierre Rolland wordt dit zijn twaalfde Tour. In tegenstelling tot Coquard wist de klimmer al wel etappes te winnen in de Ronde van Frankrijk – al moeten we daarvoor een poos terug in de tijd. In 2011 boekte hij een klinkende zege op Alpe d’Huez, een jaar later was hij de beste op La Toussuire. Dit jaar won hij nog een rit in de Ronde van Rwanda.

Selectie B&B Hotels voor Tour de France 2021 (26 juni-18 juli)

Cyril Barthe

Franck Bonnamour

Maxime Chevalier

Bryan Coquard

Cyril Gautier

Cyril Lemoine

Quentin Pacher

Pierre Rolland