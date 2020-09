Tour 2020: Richie Porte is Jumbo-Visma dankbaar na laatste bergrit vrijdag 18 september 2020 om 11:06

Richie Porte wist gisteren zijn vierde plaats in het klassement te behouden, maar de Australiër kende in de finale naar La Roche-sur-Foron behoorlijk wat stress. De renner van Trek-Segafredo reed namelijk lek op de verraderlijke gravelstrook, vlak na de top van de Montée du plateau des Glières.

Porte moest uiteindelijk van fiets wisselen en keek plots tegen een achterstand van een halve minuut aan op een groepje met daarin de sterkste klassementsrenners. “Ik moest vervolgens in de achtervolging. Ik moest echt vechten om weer aan te sluiten, maar ik ben blij dat het met een sisser is afgelopen”, zo vertelt de 35-jarige coureur.

Porte kon uiteindelijk rekenen op steun van twee renners van Jumbo-Visma, Tom Dumoulin en Wout van Aert. “Primož Roglič en Sepp Kuss zaten een beetje geïsoleerd, wat voor mij dan weer een voordeel was. Van Aert en Dumoulin besloten namelijk om me te helpen in de achtervolging. Ik ben daar heel erg dankbaar voor.”

“Het is fijn om vrienden in het peloton te hebben”

“Het is fijn om vrienden in het peloton te hebben. Ik zal nu ook een keertje wat terugdoen. We kunnen uiteindelijk wel spreken van een goede dag. Ik denk ook dat ik mijn tijdrit al heb gereden. Het was namelijk zo ontzettend lastig om weer terug te komen. Het is nu zaak om de etappe van vandaag te overleven, om dan zaterdag een goede tijdrit af te werken.”

Porte staat na achttien etappes dus vierde in het klassement. De Australiër volgt op iets meer dan drie minuten van leider Roglič. Zijn achterstand op Miguel Ángel López, de nummer drie in het klassement, bedraagt nu 1:39. Porte zal echter ook nog achterom moeten kijken, gezien de beperkte voorsprong (22 seconden) op Mikel Landa.