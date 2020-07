Tour 2020: Mitchelton-Scott heeft tien namen in voorselectie donderdag 2 juli 2020 om 14:48

Mitchelton-Scott moet volgens Cyclingnews nog vier plekken invullen voor het achttal van de Tour de France. Adam Yates, Esteban Chaves, Mikel Nieve en Luke Durbridge zouden al zeker zijn van een selectie. Opvallende afwezige is Simon Yates, die zich op lijkt te maken voor het kopmanschap in de Giro.

Adam Yates is de logische kopman van de Australische formatie, waar het de laatste weken meer over een vermeende overname ging dan over koersen. Nu die overname van de baan lijkt, kan de blik weer gericht worden op de herstart van het seizoen. Yates gaat zijn vijfde Tour rijden, in de hoop zijn beste eindklassering (vierde in 2016, red.) te verbeteren. Chaves en Nieve kunnen hem ondersteunen in de bergen.

Voor de andere vier plaatsen komen naar verluidt dus zes renners in aanmerking: Jack Bauer, Michael Hepburn, Damien Howson, Daryl Impey, Chris Juul-Jensen en Luka Mezgec. Wie daarvan ook gaat, zij lijken vooral een ondersteunende rol te krijgen. Impey en Mezgec hebben het voordeel van hun sterke eindschot, waarmee ze zelf nog zouden kunnen scoren. De Zuid-Afrikaan won vorig jaar nog de Tour-rit naar Brioude vanuit de aanval.

Voorselectie Mitchelton-Scott voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Jack Bauer

Esteban Chaves

Luke Durbridge

Michael Hepburn

Damien Howson

Daryl Impey

Chris Juul-Jensen

Luka Mezgec

Mikel Nieve

Adam Yates