Tour 2020: Marc Hirschi wint Prijs voor de Superstrijdlust zaterdag 19 september 2020 om 17:18

Marc Hirschi heeft in de Tour de France de Prijs voor de Superstrijdlust gewonnen. De Zwitser van Team Sunweb was de afgelopen drie weken veelvuldig in de aanval, hetgeen hem al drie keer de Prijs voor de Strijdlust opleverde.

Er waren zes renners genomineerd voor de Prijs voor Superstrijdlust. Naast Hirschi had Tourorganisator ASO ook Julian Alaphilippe, Lennard Kämna, Neilson Powless, Pierre Rolland en Richard Carapaz naar voren geschoven.

De Prijs voor de Superstrijdlust werd voor vijftig procent door publieksstemmen bepaald en voor vijftig procent door de Franse jury.

De 22-jarige Hirschi is de opvolger van Julian Alaphilippe op de erelijst, die vorig jaar pas in het slotweekend de gele trui verloor.