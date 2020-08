Tour 2020: Ledanois vervangt geblesseerde Bouet bij Arkéa-Samsic donderdag 27 augustus 2020 om 10:06

Arkéa-Samsic heeft op het laatste moment nog een wijziging doorgevoerd in de selectie voor de Tour de France. Maxime Bouet kan zaterdag niet starten vanwege een knieblessure. Hij heeft een scheurtje in een spier rondom het gewricht. Kévin Ledanois is opgeroepen als zijn vervanger.

De 33-jarige Bouet zou zaterdag in Nice aan zijn negende Tour de France beginnen, in steun van de absolute kopman Nairo Quintana. Afgelopen week werd hij nog vijftigste op het Franse wegkampioenschap. Maar vanwege zijn blessure mag oud-beloftenwereldkampioen Ledanois starten. Voor hem is het zijn derde deelname aan de Tour.

Selectie Arkéa-Samsic voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Nairo Quintana

Winner Anacona

Warren Barguil

Kévin Ledanois

Dayer Quintana

Diego Rosa

Clément Russo

Connor Swift

Tour de France 2020 Maxime Bouet ne prendra pas part au Tour de France 2020. Il souffre d’une petite déchirure de l’extrémité distale du biceps fémoral du genou gauche. Maxime Bouet est remplacé par Kevin Ledanois. pic.twitter.com/Xri0xciGLq — Team Arkéa Samsic (@Arkea_Samsic) August 27, 2020