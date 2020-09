Tour 2020: Kijk hier de samenvatting van etappe 18 terug donderdag 17 september 2020 om 20:16

In de laatste Alpenrit van deze Tour de France zagen we de nodige klimkilometers, een stukje koersen over onverhard wegdek en twee renners uit de vroege vlucht die het haalden. Kijk hier de beelden terug.