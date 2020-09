Tour 2020: Ilnur Zakarin blijft in koers ondanks ribbreuk donderdag 10 september 2020 om 10:00

Ilnur Zakarin is niet ongeschonden uit de elfde Tourrit gekomen. Aan zijn val in de neutralisatie in aanloop naar de officiële start hield de Russische klimmer van CCC een niet-verplaatste breuk van een linkerrib over. Desondanks blijft hij in koers.

Zakarin was gisteren bij het buiten rijden van startplaats Châtelaillon-Plage betrokken bij een val op een rotonde. De klimmer was weliswaar in staat de etappe uit te rijden, maar had pijn aan de ribben en werd na afloop onderzocht. Röntgenfoto’s brachten vervolgens een niet-verplaatste breuk aan de zesde linkerrib aan het licht.

“Op dit moment blijft Ilnur in koers”, laat ploegdokter Daniele Zaccaria weten via het team. “We voeren passen enkele conservatieve behandelingen uit, die niet in gevaar komen door te koersen. We zullen de toestand van Ilnur blijven volgen en zodoende verdere beslissingen nemen.” Zakarin staat na elf etappes 32e in het klassement.