Tour 2020: Cofidis heeft al vijf namen op papier maandag 17 augustus 2020 om 19:03

Cofidis heeft vijf renners al aangewezen om over twee weken te starten in de Tour de France. De Franse WorldTour-ploeg heeft in Guillaume Martin een kopman voor het klassement en stuurt met Elia Viviani een sprinter naar Nice.

Volgens L’Equipe maakte Cofidis de vijf namen bekend na afloop van het Critérium du Dauphiné, waarin het team een derde plek in het algemeen klassement behaalde met Martin. De Franse klimmer kwam afgelopen winter over van Wanty-Gobert. “Hij heeft zijn stempel al op Cofidis gedrukt”, reageerde ploegmanager Cédric Vasseur.

“Onze missie en plicht is om een team rond Guillaume te bouwen in de Tour. Daarbij moeten we wel rekening houden met de status van Elia Viviani”, aldus Vasseur. Nicolas Edet en Jesús Herrada moeten Martin in ieder geval helpen in de bergen. Christophe Laporte zal zich in dienst stellen van Viviani. De laatste drie renners worden op een later moment bekend.

Voorlopige selectie Cofidis voor de Tour de France 2020 (29 augustus-20 september)

Nicolas Edet

Jesús Herrada

Christophe Laporte

Guillaume Martin

Elia Viviani