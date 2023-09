donderdag 28 september 2023 om 18:36

Toupalik en Zemanova aan het feest in Toi Toi Cup, tweede plaats Alicia Franck

De eerste manche van de Toi Toi Cup in Kolin heeft twee thuiszeges opgeleverd. Het Tsjechische regelmatigheidsklassement huldigde donderdag Adam Toupalik en Kristyna Zemanová als winnaars bij de mannen en de vrouwen. Alicia Franck eindigde bij de vrouwen als tweede.

Bij de mannen was het een spannende cross in Kolin. Toupalik kwam uiteindelijk solo over de finish, met zes seconden voorsprong op de Fransman Mickaël Crispin en zijn landgenoot Jakub Riman. Victor Van de Putte (Deschacht-Hens-Maes) strandde net naast het podium, op de vierde plaats. Kenay De Moyer (Pauwels Sauzen-Bingoal) was op de negende plaats de tweede Belg in de top-10.

Alicia Franck zorgde bij de vrouwen wel voor een Belgische podiumplaats. De renster van De Ceuster-Bonache werd tweede, op twintig seconden van winnares Zemanová. De derde plaats was weggelegd voor de Tsjechische Tereza Tvaruzková. Op de zevende plaats vinden we met Julie Brouwers (Circuz-ReUz-Technord) nog een Belgische terug.

Een opvallende winnaar ook bij de junioren mannen in de Toi Toi Cup: Barnabas Vas, het broertje van het Hongaarse toptalent Blanka Kata Vas.