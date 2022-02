TotalEnergies rijdt openingsweekend met Sagan en Turgis

TotalEnergies verschijnt dit weekend met Peter Sagan en Anthony Turgis als grootste namen aan de start van Omloop Het Nieuwsblad en Kuurne-Brussel-Kuurne. Sagan was twee keer tweede in de Omloop en won in 2017 KBK. Turgis moest vorig jaar alleen Mads Pedersen voor zich dulden in Kuurne.

Sagan kende geen vlekkeloos begin van het seizoen. De 32-jarige Slowaak kampte aan het begin van het jaar met symptomen van het coronavirus en kon pas later aanhaken bij een stage van zijn nieuwe ploeg. In de Tour des Alpes Maritimes et du Var maakte hij zijn eerste wedstrijdkilometers, maar daarin kon hij nog geen potten breken.

Turgis reed dit seizoen ook de Tour des Alpes Maritimes et du Var, waarin hij in de eerste etappe naar de tweede plaats sprintte. Daarvoor kwam hij al in actie in de Saudi Tour. De Franse renner kende afgelopen seizoen een sterk voorjaar met top 10-klasseringen in Milaan-San Remo, Gent-Wevelgem, Dwars door Vlaanderen en de Ronde van Vlaanderen.

Verder maken Edvald Boasson Hagen, jaren geleden goed voor top 10-klasseringen in de Omloop en Kuurne, Chris Lawless, Dries Van Gestel, in 2020 negende in Kuurne, en Geoffrey Soupe deel uit van de selectie voor beide wedstrijden. De laatste plaats wordt door Daniel Oss in de Omloop en Lorrenzo Manzin in KBK ingevuld.

TOTALENERGIES voor Omloop Het Nieuwsblad - 2022