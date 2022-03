TotalEnergies kan in Milaan-Turijn weer rekenen op Peter Sagan

Peter Sagan zal woensdag weer in actie komen namens TotalEnergies. De Slowaak moest vorige week met koortsklachten en maagproblemen opgeven in Tirreno-Adriatico, maar voelt zich nu weer goed genoeg om deel te nemen aan Milaan-Turijn.

Het seizoen van Sagan bij TotalEnergies verloopt nog niet zoals gehoopt. Vanwege een coronabesmetting liep de drievoudige wereldkampioen een trainingsachterstand op, waardoor hij in het Vlaamse openingsweekend, en eerder nog in de Tour des Alpes-Maritimes et du Var, geen potten kon breken. In Tirreno-Adriatico hoopte Sagan vervolgens op beterschap.

De inmiddels 32-jarige coureur begon de Italiaanse ronde nog met een vierde plaats in de eerste sprintersetappe naar Sovicille, zijn beste uitslag van dit seizoen, maar werd vervolgens ziek. Sagan moest voor de etappe naar Terni overgeven en zo kwam er al snel een einde aan zijn Tirreno-Adriatico.

Nu Sagan zich weer beter voelt, is een deelname aan Milaan-Turijn mogelijk. In de midweekse sprinterkoers krijgt Sagan nog een kans om wat wedstrijdprikkels en competitieritme op te doen richting Milaan-San Remo. TotalEnergies rekent in Milaan-Turijn ook op sprinter Niccolò Bonifazio, Julien Simon, Edvald Boasson Hagen, Fabien Grellier, Paul Ourselin en Alan Jousseaume.

Selectie TotalEnergies voor Milaan-Turijn (16 maart)

Edvald Boasson Hagen

Niccolò Bonifazio

Fabien Grellier

Alan Jousseaume

Paul Ourselin

Peter Sagan

Julien Simon