Total Direct Energie niet in Circuit de Wallonie vanwege coronabesmetting

Total Direct Energie zal donderdag niet aan de start staan van het Circuit de Wallonie. Na een positieve coronatest binnen de ploeg ziet het Franse team af van deelname aan de wedstrijd.

De formatie van Jean-René Bernaudeau wist twee jaar geleden nog de voorlopig laatste editie van het Circuit de Wallonie te winnen. In 2019 bleek Thomas Boudat namelijk de beste en met Niki Terpstra (derde) en Anthony Turgis (vijfde) finishten er nog twee renners van Total Direct Energie in de top-5.

Dit jaar bestond de selectie uit sprinter Niccolò Bonifazio, de eveneens rappe Chris Lawless, Florian Maitre, Adrien Petit, Geoffrey Soupe, hardrijder Damien Gaudin en Jérémy Cabot.

Het Circuit de Wallonie betekent voor veel renners van de tweede lijn de verlossing. Wekenlang waren er op het niveau onder de WorldTour amper wedstrijden in België en met deze Waalse 1.1-koers van de Bingoal Cycling Cup wordt een nieuw blik wedstrijden geopend. Lees in onze voorbeschouwing alles over deze koers.

➡ Information : En raison d’un cas de Covid-19 détecté dans l’équipe, le Team Total Direct Energie ne prendra pas le départ du Circuit de Wallonie ce jeudi. — Team Total Direct Energie (@TDE_ProCycling) May 11, 2021