Total Direct Energie en Mitchelton-Scott zijn klaar voor Ronde van Vlaanderen

De selecties voor de Ronde van Vlaanderen blijven binnendruppelen. Total Direct Energie komt met oud-winnaar Niki Terpstra aan de start, Mitchelton-Scott rekent op een ploeg vol vrijbuiters.

Total Direct Energie zal zondag hopen op een knalprestatie van Terpstra. De inmiddels 36-jarige kasseispecialist won twee jaar geleden nog ‘Vlaanderens Mooiste’ na een knappe solo richting Oudenaarde. Terpstra kwam toen uit voor Quick-Step Floors, maar koos eind 2018 voor een Frans avontuur.

De Noord-Hollander heeft door enkele zware valpartijen nog niet veel kunnen betekenen voor Total Direct Energie, maar kende in aanloop naar de Ronde van Vlaanderen weinig problemen. De vraag is of Terpstra op tijd klaar is om een hoofdrol te vertolken in het Vlaamse wielermonument.

Aan Romain Cardis, Dries Van Gestel, Florian Maitre, Adrien Petit, Geoffrey Soupe en Anthony Turgis de taak om kopman Terpstra zo lang mogelijk bij te staan. Mocht er iets gebeuren met de Nederlander, dan zijn Petit en Turgis wellicht in staat om een ereplaats uit de brand te slepen.

Selectie Total Direct Energie voor Ronde van Vlaanderen

Romain Cardis

Dries Van Gestel

Florian Maitre

Adrien Petit

Geoffrey Soupe

Niki Terpstra

Anthony Turgis

Mitchelton-Scott rekent in de Ronde van Vlaanderen op de volgende zeven namen: Jack Bauer, Luke Durbridge, Alex Edmondson, Kaden Groves, Christopher Juul-Jensen, Alexander Konychev en Luka Mezgec. “We beginnen zonder absolute kopman aan de wedstrijd, iedereen krijgt de kans”, zo vertelt ploegleider Laurenzo Lapage.

“We willen graag agressief koersen, maar we proberen zondag ook Durbridge en Mezgec uit de wind te houden. De Ronde van Vlaanderen is (samen met de Vuelta, red.) de laatste wedstrijd van het seizoen, maar dat maakt niet uit. De renners willen er altijd iets van maken in Vlaanderen. Het is een wielermonument.”

Selectie Mitchelton-Scott voor Ronde van Vlaanderen

Jack Bauer

Luke Durbridge

Alex Edmondson

Kaden Groves

Christopher Juul-Jensen

Alexander Konychev

Luka Mezgec