Tosh Van der Sande nog twee jaar bij Jumbo-Visma: “Ben supertrots”

Tosh Van der Sande heeft zijn contract bij Jumbo-Visma met twee jaar verlengd. Dat heeft de Nederlandse ploeg vandaag laten weten in een perscommuniqué.

Win een originele Cervélo teamfiets van Team Jumbo-Visma met Heineken 0.0 Lees ook:

Van der Sande rijdt sinds 2022 voor Jumbo-Visma. De Belg kwam toen over van Lotto Soudal. De 32-jarige coureur wordt vooral ingezet als helper in klassiekers en rittenkoersen. Sportief directeur Merijn Zeeman spreekt vol lof over Van der Sande. “Tosh is een heel waardevolle teamplayer op alle terreinen: in de klassiekers, in de sprintvoorbereiding en als mentor van jonge renners. Hij past ook qua karakter perfect bij ons als ploeg en daarom zijn we heel blij dat hij nog tot en met 2025 bij ons blijft.”

“Ik ben supertrots dat ik nog twee jaar langer bij de ploeg zal blijven”, zegt de renner zelf over zijn contractverlenging. “De voorbije anderhalf jaar waren fantastisch. Overal starten we met de ambitie om te winnen en dat geeft superveel vertrouwen en motivatie. Het klikt goed met iedereen in de ploeg en werken voor een kopman als Wout van Aert of een getalenteerd sprinter als Olav Kooij is super.”

“Ik haal er veel voldoening uit om me bezig te houden met alle jonge talenten die we binnen de ploeg hebben. Ik kijk ernaar uit om me daar de komende jaren nog verder in te ontwikkelen.”

Lees ook: Andere ploegen trekken aan renners Jumbo-Visma: “Waarom zouden ze willen vertrekken?”

Toekomst van Olav Kooij

Tosh Van der Sande blijft dus nog (minstens) twee jaar bij Jumbo-Visma, maar een andere renner – Olav Kooij – lijkt dan weer te vertrekken bij de Nederlandse formatie. Volgens de Belgische krant Het Laatste Nieuws jagen Team DSM en ‘enkele Franse ploegen’ op de handtekening van de 21-jarige sprinter. Kooij wil graag zijn debuut maken in de Tour de France, maar krijgt daar bij Jumbo-Visma momenteel niet de kans voor.