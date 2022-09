Tosh Van der Sande: “Het gaat nu weer de goede kant op”

Video

Tosh Van der Sande kende door een elleboogbreuk in de E3 Saxo Bank Classic een valse start voor zijn nieuwe werkgever Jumbo-Visma. Na een revalidatieperiode van twee maanden maakte hij in de Tour of Norway (in mei) zijn rentree en inmiddels voelt hij zich alweer een tijdje wielrenner. Dat liet hij zondag, voor de start van de GP de Montréal, weten voor de camera van WielerFlits.

Van der Sande verliet deze winter Lotto Soudal en trok naar Jumbo-Visma, waar hij de klassieke kern moest komen versterken. Door zijn val in de E3 Saxo Bank Classic kon echter een streep worden gezet door de meeste klassiekers. “Dat was een domper, maar het begint nu weer de goede kant op te gaan. Mentaal was het niet leuk, maar ik heb niet zoveel tegenslagen gehad in mijn carrière”, kijkt Van der Sande daar nu op terug.

“Het was even wennen en in een nieuwe ploeg wil je er natuurlijk meteen staan vanaf het begin. Dat was dit jaar niet het geval, maar volgend jaar is er nog een jaar.” De 31-jarige renner koerst inmiddels alweer enkele maanden en speelde in de voorbije Canadese klassiekers nog een belangrijke rol voor zijn kopman Wout van Aert.

Over zijn elleboogblessure

Toch is Van der Sande nog niet helemaal verlost van de perikelen met zijn elleboog. “Ik kan mijn elleboog nu nog altijd niet volledig strekken door de pinnen. De eerste twee maanden na de val waren echt verschrikkelijk. Ik had super veel pijn. Het was een complexe breuk.”

Het is momenteel nog onduidelijk welke koersen de Belg dit seizoen nog zal betwisten. “De Canadese klassiekers waren een hoofddoel. We zullen zien wat er nog volgt. We doen met de ploeg niet zoveel wedstrijden meer”, klinkt het.