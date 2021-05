Topwielrenners Mathieu van der Poel en Wout van Aert juichen samengang Vittoria en A. Dugast toe

De Nederlandse fietsbandenproducent A. Dugast wordt onderdeel van de Italiaanse Vittoria Group. Met deze overgang hoopt het bedrijf de afzetmarkt van Dugast-tubes te vergroten en een verdere innovatie- en kwaliteitsimpuls aan de tubes en draadbanden te kunnen geven.

Op het erf van een boerderij in Deurningen ligt tegen de schuur aan de grote werkplek van A. Dugast fietsbanden. Misschien een naam die het grote publiek nog niet zoveel zegt, maar de grote kampioenen weten de laatste jaren producent Richard Nieuwhuis bijna blindelings te vinden. Wanneer wij het bedrijf bezoeken heeft net baansprinter Matthijs Büchli met het oog op de Olympische Spelen in Tokio een aantal vraagstukken voor zijn tubes bij hem neergelegd. En de vele kampioenstruien van veldrijders bewijzen dat alle cyclocrossers met naam de laatste decennia hun successen op A. Dugast hebben behaald. Zo ook Mathieu van der Poel en Wout van Aert.

Juist het vakmanschap van Nieuwhuis en zijn personeel sprak Stijn Vriends, ceo Vittoria Group, aan. Vittoria staat bekend dat het de meest geavanceerde fietsbanden ter wereld wilt maken. Het heeft met twee fabrieken nabij Bangkok ook de capaciteit om de beste banden te maken voor veel disciplines. “Zo rijdt ongeveer 60% van alle profwielrenners op de weg en op de baan op onze banden”, vertelt de Nederlander Vriends die een jaar geleden de Vittoria Group overnam.

“In het veldrijden hadden we daarentegen geen marktaandeel”, vervolgt hij. “Met A. Dugast zetten we op dat terrein nieuwe stappen. Verder komt er enorm veel kennis binnen ons bedrijf, waardoor we verdere innovatieve stappen kunnen zetten. Zeker nu off-road en vooral gravelfietsen steeds belangrijker wordt, is dit ook een markt waar we nog beter op moeten inspelen. Met de kennis die A. Dugast in het veldrijden heeft opgedaan, kunnen we ook stappen zetten in de toekomstige vraag naar specifieke banden voor gravel.”

De drijvende kracht achter A. Dugast is dus al jarenlang Richard Nieuwhuis. Zijn bedrijf had met de productie van zo’n 14.000 tubes op jaarbasis zelfstandig ook een toekomst, maar juist deze overgang geeft hem meer zekerheid en persoonlijk ook weer nieuwe uitdagingen.

Innovatief

“Vittoria staat bekend als innovatief in de fietsindustrie. Denk maar eens aan de introductie van de grafeenbanden”, geeft Nieuwhuis aan. “Het biedt ons een waardige partner en zekerheid. Er was al snel een match. Vittoria was al in bijna alle disciplines aanwezig, maar nog niet overal in de top van het segment. Met Dugast heb ik me alleen maar geconcentreerd op de topsport. Vooral in het veldrijden en op de baan. Breedte- en funsport heb ik nooit wat meegemaakt. Ik heb nooit een draadband gemaakt, omdat we genoeg tubes konden verkopen om het hele jaar meer dan genoeg werk te hebben.”

Voor Vittoria is het echter ook belangrijk om een productiehuis in Europa te hebben. Vittoria Group zal blijven ontwikkelen en produceren in Thailand, terwijl een A. Dugast-fabriek in Nederland een regionale aanwinst zal zijn voor circulaire oplossingen en de ontwikkeling van duurzame producten. Vriends: “De enorme, innovatieve capaciteit van Richard is voor ons een belangrijke aanwinst. Hoe hij nieuwe producten ontwikkelt dat krijgen wij niet voor elkaar in Thailand. Daar kunnen we heel veel van leren, waardoor het bedrijf de komende jaren nog grote stappen kan zetten.”

Een derde punt waarmee Vittoria een voorloper hoopt te worden is de recycling van fietsbanden. “Als een van de weinigen in de wereld is Richard daar al jaren mee bezig”, benadrukt Vriends. “Wij zien het als een plicht om straks in onze branche een oplossing te hebben voor de recyclingvraag. Duurzaamheid gaat dit steeds belangrijker worden en daar willen we ons nu nadrukkelijker op gaan richten.”

Profploegen

Ook de profploegen die naast de wegrenners een aantal veldrijders in dienst hebben, profiteren van deze overgang. “Met Wout van Aert en Marianne Vos hebben wij renners die zowel op de weg- als in het veld hun wedstrijden winnen met katoenen banden van beide merken. Het maakt het voor ons alleen maar eenvoudiger om de samenwerking straks te vervolgen met één bedrijf”, aldus Richard Plugge van Jumbo-Visma.

En ook Alpecin-Fenix werkt al jaren samen voor de weg met Vittoria en voor de cross met A. Dugast. “Het samenbrengen beide merken zal zeker de vooruitgang in wielerprestaties ondersteunen”, laat de ploeg van Mathieu van der Poel weten.

Als eerste voorbeeld van de samenwerking maakt de groep nu een exclusieve handgemaakte limited-edition tube voor ‘L’Eroica’ die binnenkort wordt gepresenteerd om de start van deze nieuwe fase te vieren.