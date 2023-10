woensdag 11 oktober 2023 om 12:54

Toptransfer voor Fleur Moors: talentvolle renster tekent bij Lidl-Trek

Fleur Moors heeft een toptransfer te pakken. De 18-jarige Belgische, die vorige maand op de VAM-berg nog de Europese wegtitel veroverde bij de junioren, heeft haar krabbel gezet onder een verbintenis met Lidl-Trek.

Moors staat te boek als een zeer beloftevolle wegrenster en veldrijdster, maar is ook nog altijd maar een relatief nieuwe naam in het wielrennen. Ze begon slechts drie jaar geleden met wielrennen, daarvoor speelde ze handbal bij Achilles Bocholt, een van de betere ploegen in België. “Door corona zijn die trainingen dan jammer genoeg gestopt. Ik heb op die manier de fiets ontdekt en ben veel beginnen te trainen”, vertelde ze vorig jaar in onze rubriek ‘Vrijdag de Dertiende’.

De keuze om over te stappen op de fiets, heeft Moors zeker geen windeieren gelegd. Sterker, Moors maakte de laatste seizoenen een stormachtige ontwikkeling door. Zo werd ze in het veld al Belgisch kampioene bij de junioren, maar ook op de weg timmert ze flink aan de weg. Dit jaar werd ze niet alleen Europees kampioene bij de junioren, maar was ze op het WK in Glasgow goed voor een bronzen medaille.

Dit is ook de ploegleiding van Lidl-Trek niet ontgaan en dus kan Moors een contract voor de komende twee seizoenen tekenen bij de Amerikaanse topploeg. “Ik kan terugkijken op een goed seizoen, met de Europese titel als kers op de taart. Ik kijk er echt naar uit om verder te groeien in dienst van Lidl-Trek. Ik ben er zeker van dat ik veel zal opsteken van zulke goede ploeggenoten”, laat Moors weten via haar nieuwe werkgever.

Combinatie veldrijden-wegwielrennen

“Een eerste seizoen in de U23-categorie is altijd lastig, aangezien de stap van de junioren naar de beloften ontzettend groot is. Het zal moeilijk worden om mezelf te laten zien, maar de Europese kampioenstrui geeft me wel extra vertrouwen. Ik keek altijd al op naar Lidl-Trek en het feit dat ik het wegwielrennen en de cross kan combineren, spreekt me erg aan. Ik vind het geweldig om de twee disciplines te combineren.”

Moors zal op de weg dus uitkomen voor Lidl-Trek en in het veld – dit was al langer bekend – voor Baloise Trek Lions, de veldrittak van de Amerikaanse formatie. De ploeg weet inmiddels wel hoe je beide disciplines moet combineren: Shirin van Anrooij, Lucinda Brand en Thibau Nys zijn de succesvolle voorbeelden.