Toprenners verloten kampioenstruien voor het goede doel

Victor Campenaerts komt, samen met enkele collega-wielrenners, met een loterij voor het goede doel. Tot en met maandag kunnen wielerliefhebbers een lootje kopen en zo kans maken op unieke kampioenstruien van onder meer Wout van Aert, Mathieu van der Poel en Julian Alaphilippe. De opbrengst van de truitjes gaat naar de Zuid-Afrikaanse organisatie Qhubeka.

Victor Campenaerts reed de voorbije twee seizoenen voor Qhubeka NextHash en kwam zo in aanraking met non-profitorganisatie Qhubeka. Qhubeka wil graag mensenlevens veranderen door middel van de fiets. De organisatie doet dit door fietsen te schenken aan schoolkinderen in Afrika. Campenaerts: “De organisatie ligt me na aan het hart. Ze kopen fietsen voor schoolkinderen. Op die manier hoeven ze niet meer te voet naar school. Op voorwaarde dat ze hun best doen.”

De houder van het werelduurrecord, die volgend jaar overigens zal uitkomen voor Lotto Soudal, wil graag zijn steentje bijdragen en is dan ook de grote man achter de loting. “Om Qhubeka te steunen, hebben we samen met het kledingmerk The Vandal een loterij op poten gezet. Ik heb heel wat collega-renners gevraagd om hun shirt te verloten en dat doen ze met veel plezier. Er is geen enkele coureur die ik heb moeten overtuigen”, citeert Sporza.

Toppers als Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Julian Alaphilippe, Jasper Stuyven en Yves Lampaert dragen hun steentje bij en hebben inmiddels een truitje geschonken. Tot en met maandag is het mogelijk om een lootje te kopen en dus kans te maken op een uniek en gesigneerd truitje. Een lootje kost vijf euro. De loting zal volgende week plaatsvinden. Via de website van The Vandal is het mogelijk om mee te doen aan de loting.