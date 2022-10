Toppers zwaaien Philippe Gilbert uit op de Cauberg

Op de Cauberg verzamelt zich zaterdag een peloton met wielerkampioenen om Philippe Gilbert uit te zwaaien. De Belg beëindigt zijn carrière van 20 jaar met een afscheidscriterium in Valkenburg. Hij koos bewust voor de Cauberg, want dit is de plaats waar hij vier maal de Amstel Gold Race won én zich in 2012 tot wereldkampioen kroonde.

Vanaf 14.00 uur op zaterdag 15 november is er een afscheidscriterium ‘Phil’s Last Ride’ met huidige en voormalige ploegmaats van Gilbert. Aanwezig zijn de oud-wereldkampioenen Thor Hushovd en Alessandro Ballan. Maar ook o.a. Fabio Jakobsen, Niki Terpstra, Arnaud De Lie, André Greipel, Thomas de Gendt, Axel Merckx en Johan van Summeren.

Alle renners worden eerst gepresenteerd bij Landal Kasteeldomein De Cauberg waarna om 15.00 uur het startschot zal klinken. Na afloop zal Gilbert bij Landal boven op de Cauberg zijn fiets aan de wilgen hangen en zal er ter plekke een feest plaats vinden waar iedereen welkom is.