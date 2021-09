Toppers verkennen parcours Parijs-Roubaix

Overzicht

De wielerliefhebbers kijken reikhalzend uit naar aankomend weekend, als Parijs-Roubaix voor vrouwen en mannen op het programma staat. Zeker nu we voor het eerst in 19 jaar weer een natte uitgave van de Helleklassieker krijgen, als we tenminste de laatste weersvoorspellingen mogen geloven.

Meerdere ploegen besloten vandaag een laatste verkenningsronde in te lassen, drie dagen voor Parijs-Roubaix. Zo was Wout van Aert met zijn ploeggenoten van Jumbo-Visma in Noord-Frankrijk om de belangrijkste kasseistroken te verkennen. Ook Alpecin-Fenix (met Mathieu van der Poel), Team BikeExchange, AG2R Citroën en vrouwenploeg SD Worx werden op de gevoelige plaat vastgelegd.

foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos foto: Cor Vos