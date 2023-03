Topfavoriet Van Aert: “Ruige omstandigheden, ik hou er stiekem wel van”

Met een zege in de E3 Saxo Classic al op zak, hoopt Wout van Aert vandaag ook te scoren in Gent-Wevelgem. De kopman van Jumbo-Visma won twee jaar geleden al eens in Wevelgem en is vandaag de grote favoriet voor de overwinning.

Van Aert keek voor de start vooruit op de ruim 260 kilometer lange klassieker. “Waarom ik hier wel aan de start sta? Ik vind het een supermooie klassieker en wil deze koers graag nog een keer winnen. Het was altijd al het idee om Gent-Wevelgem te rijden, om dan een week toe te werken naar de Ronde van Vlaanderen.”

De weergoden zijn de renners vandaag niet gunstig gezind, maar dit deert de 28-jarige klassiekerspecialist niet. “Ik hou stiekem wel van deze ruige weersomstandigheden. Het schrikt me zeker niet af. Het maakt de koers nog zwaarder en dat ligt me wel.”

Van Aert is de duidelijke kopman van Jumbo-Visma, maar de ploeg heeft met Christophe Laporte (vorig jaar nog tweede) en Olav Kooij nog twee serieuze kanshebbers in de gelederen. Mocht de wedstrijd toch uitdraaien op een sprint met een omvangrijke groep, dan is Kooij wellicht de man om het af te maken namens de Nederlandse formatie.

Kooij heeft een duidelijke opdracht: “Heuvelzone zo goed mogelijk overleven”

De pijlsnelle Kooij stond Sporza voor de start ook te woord. “Het is aan mij om te volgen en proberen de heuvelzone zo goed mogelijk te overleven. Dan hebben we eventueel – met mij als sprinter – nog een troefkaart achter de hand. Er zijn een hoop ploegen met een sprinter aan boord.”

“We hebben binnen de ploeg meerdere sterke mannen om de forcing te voeren in de heuvelzone. Het is de vraag of er na de heuvelzone nog sprake is van organisatie in de groep daarachter. Het is dan aan mij om mee te zitten en voor een sprint te gaan, als we een sprint krijgen. Het is wel mijn eerste Gent-Wevelgem en start dus met wat vraagtekens, maar wel met een goede moraal.”