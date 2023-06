Topfavoriet Miguel Ángel López kent perfecte start in Vuelta a Colombia

In Europa wordt er op verschillende plekken gekoerst, maar ook in Zuid-Amerika is er momenteel veel aandacht voor de wielersport. Vrijdag begon in Colombia namelijk de 61ste editie van de Vuelta a Colombia. In de openingstijdrit wist topfavoriet Miguel Ángel López meteen toe te slaan.

De Vuelta a Colombia, misschien wel de grootste wielerwedstrijd in Zuid-Amerika, opende met een proloog van 7,8 kilometer in de straten van Yopal, een middelgrote stad met ongeveer 100.000 inwoners. De zege ging dus naar Miguel Ángel López. De 29-jarige Colombiaan, die tegenwoordig uitkomt voor het continentale Team Medellín-EPM, bleek maar liefst 17 seconden sneller dan zijn ploeggenoot en oud-beloftenwereldkampioen Fabio Duarte.

Rodrigo Contreras, die ook een tijdje prof was bij Etixx-Quick Step en Astana, moest als de nummer drie achttien tellen toegeven op López. Met de inmiddels 46-jarige Óscar Sevilla (6e) en Winner Anacona (8e) eindigden er nog twee bekende namen in de top-10.

Seizoenszege nummer vijftien voor López

Maar de grote winnaar was toch echt López, die voor de start van de ronde al werd gezien als de topfavoriet voor de eindzege. De gevleugelde klimmer boekte vrijdag alweer zijn vijftiende overwinning van het seizoen. De meeste zeges wist López te behalen op een wat lager niveau in Zuid-Amerika en de Verenigde-Staten, maar hij won begin dit jaar ook de Vuelta a San Juan, voor onder meer Filippo Ganna, Sergio Higuita en Remco Evenepoel.

De Vuelta a Colombia bestaat dit jaar uit tien etappes en duurt tot en met zondag 25 juni. De renners krijgen volgende week bergetappes voorgeschoteld naar de bekende Alto de la Línea, Belalcazar, Apia, Manizales en Cañasgordas. Vorig jaar ging de eindzege naar Fabio Duarte, voor Hernando Bohórquez en Julián Cardona.