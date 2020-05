Topcompetitie ziet met Eurode Omloop slotmanche wegvallen vrijdag 15 mei 2020 om 13:50

De Eurode Omloop gaat dit jaar niet door, zo heeft de organisatie laten weten in een persbericht. Dit jaar zou op zondag 13 september de slotmanche van de Topcompetitie plaatsvinden, maar de coronacrisis gooit roet in het eten. “De beslissing om de wedstrijd te annuleren valt ons zwaar.”

De organisatie hoopte dit jaar de 23e editie van de HLB Van Daal Eurode Omloop – zoals de koers volledig heet – te organiseren. De wedstrijd gaat alleen niet door vanwege het coronavirus, de onzekere toekomst en de daarmee gepaard gaande gezondheids- en financiële risico’s. De wedstrijd werd vorig jaar gewonnen door Sjoerd Bax.

“De beslissing om de HLB Van Daal Eurode Omloop voor dit jaar te annuleren valt ons zwaar. Maar wij denken wel dat wij het enige juiste besluit hebben genomen”, aldus Marcel Michiels, voorzitter van de Stichting Eurode Omloop. De organisatie keek nog wel naar verschillende scenario’s, maar was uiteindelijk genoodzaakt om de koers te annuleren.

Begroting

“Om de renners veilig over het parcours te laten rijden en onze sponsors de faciliteiten te bieden op het niveau dat ze van ons gewend zijn, was een behoorlijk budget vereist. Als Stichting vinden wij het moreel moeilijk te verantwoorden om in de huidige tijd een beroep te doen op sponsorgelden om de begroting sluitend te krijgen”, zo klinkt het.

Tot slot speelt de overvolle wielerkalender voor het najaar, met alle inhaalwedstrijden, ook een rol in de beslissing om de koers te annuleren. De organisatie richt zich nu op een nieuwe editie in 2021. De Topcompetitie hoopt enkele uitgestelde manches nog te organiseren in het najaar.