Toon Aerts wint in Lille en grijpt eindzege in X2O Badkamers Trofee

Een knappe dubbelslag voor Toon Aerts in de X2O Badkamers Trofee van Lille. De kopman van Baloise Trek Lions reed van start tot finish vooraan en legde, met nog een manche te gaan, al beslag op de eindzege in het klassement. Niels Vandeputte werd achter Aerts knap tweede. In de sprint om plek drie was Lars van der Haar sneller dan Tom Meeusen.

Toon Aerts had een topstart in de blubber van Lille. De leider in het klassement van de X2O Trofee kreeg direct zandspecialist Laurens Sweeck achter zich aan, terwijl ook Thijs Aerts goed vertrokken was. Toon Aerts liet Sweeck en zijn broer echter niet terugkeren en wist het gat alsmaar verder te vergroten.

Er staat geen maat op Aerts

Michael Vanthourenhout kon op het zware traject de oversteek maken naar Sweeck, en hij ging gelijk op en over zijn ploeggenoot van Pauwels Sauzen-Bingoal heen. Vanthourenhout en Sweeck volgden op een kleine halve minuut, maar keken halverwege de cross (na drie van de zes rondes) aan tegen een achterstand van 36 seconden. Niet lang daarna was het belofte Niels Vandeputte die zich voegde bij de twee achtervolgers.

Alpecin-Fenix-crosser Vandeputte trok meteen door en kreeg alleen Vanthourenhout achter zich aan. Sweeck kon dat tempo niet volgen en leek genoegen te moeten nemen met plek vier. In de vijfde ronde wist een sterke Vandeputte ook Vanthourenhout te lossen. Hij sloeg direct een gat van zeven seconden en diepte dat verschil steeds verder uit.

Van der Haar vs. Meeusen

In de slotronde maakte Vanthourenhout nog meer foutjes en daardoor zagen Lars van der Haar en Tom Meeusen, die de hele race in de achtervolging moesten en kansloos leken voor een podiumplaats, hun kans schoon. Zij gingen op en over Vanthourenhout en gingen sprinten om de derde plaats. Meeusen begon op kop en leek te winnen, maar met een ultieme jump wist de Europees kampioen toch derde te worden.

X2O Badkamers Trofee, Krawatencross Lille 2022

Uitslag mannen

1. Toon Aerts

2. Niels Vandeputte

3. Lars van der Haar

4. Tom Meeusen

5. Michael Vanthourenhout

6. Jens Adams

7. Thijs Aerts

8. Daan Soete

9. Kevin Kuhn

10. Laurens Sweeck