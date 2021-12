Toon Aerts slaat slag in klassement X2O Trofee: “Blij dat ik nog podium reed”

Toon Aerts werd donderdag niet alleen derde in de Azencross van Loenhout, ook wist hij de leiding in het X2O Badkamers Trofee-klassement uit te breiden door een offday van Eli Iserbyt. “Het was vandaag een beetje voor het klassement. En ik verloor snel zich op podium, dacht ik”, vertelde hij na afloop.

Aerts won de eerste tussensprint en dus wat bonificatieseconden, maar zakte daarna weg. “Ik bleef bij Eli voor het klassement. Het was Michael Vanthourenhout die van dat moment kon profiteren. Ik had ook niet veel zin om voor Eli te rijden. Het moest daarom op de zware stroken uitgevochten worden. Mede door zijn problemen in de materiaalpost kon ik een mooie voorsprong uitbouwen op Eli”, zegt hij. “Ik ben blij dat ik nog op het podium kon komen.”

Tot deze week speelde Aerts nog mee in de top van de Superprestige én de X2O Trofee, maar door een vijfde plek in Heusden-Zolder is hij flink weggezakt in de Superprestige. “Het is spijtig dat ik in Zolder niet hersteld was van Dendermonde. Misschien was het mijn eigen fout dat ik in Dendermonde zo diep was gegaan. Daarmee verlies ik het Superprestige-klassement. Dit is nu voor mij de belangrijkste”, doelt hij op de X2O Trofee in gesprek met WielerFlits.

X2O Badkamers Trofee 2021-2022

Top-3 algemeen klassement (na Loenhout) 1. Toon Aerts in 2u56m41s

2. Eli Iserbyt op 2m02s

3. Corné van Kessel op 4m50s

Toch houdt hij de deur nog wel open voor de Superprestige, die nog een manche kent, op 12 februari in Gavere. “Het wordt heel moeilijk, of hij moet nog een mindere dag hebben in Gavere. Maar ik focus mij nu op dit X2O-klassement, want in de Superprestige zal het meer van hem afhangen”, aldus Aerts.

En dan komt er ook nog een drukke januari-maand aan met kampioenschappen. “Ik denk nog niet aan het BK en het WK. Ik denk aan de klassementen, zeker de X2O Trofee. Het zou stom zijn om mij op het BK te focussen, nu Wout bij ons is. Hij speelt momenteel met ons en steekt er ver boven uit”, zegt hij over de winnaar van de Azencross.