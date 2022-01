Toon Aerts over WK in Fayetteville: “Een kans die ik niet vaak meer zal krijgen”

Toon Aerts veroverde in zijn veldritcarrière al drie bronzen WK-medailles en krijgt komende zondag misschien een ultieme kans om eens de regenboogtrui aan te trekken, nu Mathieu van der Poel en Wout van Aert niet meedoen. Aerts blaast echter niet te hoog van de toren. “Ik ben niet dé favoriet. Er zijn twee topfavorieten”, klinkt het in gesprek met onder meer WielerFlits.

Aerts beseft dat hij komend weekend een uitgelezen kans krijgt om wereldkampioen te worden. “Ik werd al drie keer derde. Zeker met de renners die toen aan de start stonden, is een derde plaats heel erg mooi. Nu derde worden heeft wel een andere waarde. Dit is een kans die ik niet vaak meer zal krijgen. Je weet niet wat de toekomst brengt en de WK’s zullen in de toekomst weer dichter bij huis zijn. Dan staan Wout en Mathieu misschien wel weer aan de start.”

Aerts ziet zichzelf, ondanks goede prestaties in het verleden, niet als de topfavoriet. “WK’s liggen me vaak wel en ik heb al heel goede wereldkampioenschappen gereden. Dat geeft vertrouwen voor zondag, maar ik denk niet dat ik de favoriet ben. Er zijn twee topfavorieten en daarna zijn er meerdere renners die kunnen winnen als alles meezit.”

Over het parcours, de beste tactiek en zijn val in Hoogerheide

Het parcours in Fayetteville lijkt niet op het lijf van Aerts geschreven, maar de 28-jarige crosser ziet dat toch een tikkeltje anders. “Het parcours lijkt snel, maar met alle hoogtemeters… Ik heb in het verleden ook gewonnen in Pontchâteau. Het is een snel parcours waar tactiek, zeker in het begin, een rol kan spelen. Je moet echter wel de hoogtemeters overwinnen en dat ligt me dan wel weer.”

Aerts hoopt zondag op een lastige wedstrijd. Dat is namelijk in het belang van de Belgische ploeg, zo klinkt het. “In het ideale scenario krijgen we een lastige koers. Zodat we niet met heel veel renners de laatste twee of drie ronden ingaan. Ik hoop er dan nog bij te zitten en vanaf dat moment kan er van alles gebeuren. Dit is geen parcours om al na twintig minuten weg te rijden, dat is hier niet aan de orde.”

Aerts had het op de persconferentie van de Belgische ploeg ook nog even over zijn valpartij van afgelopen zondag in Hoogerheide. De veldrijder kwam tijdens de race hard in aanraking met de dranghekken. “Het is nog niet volledig verleden tijd. Ik heb er nog wel een beetje last van. Het is nog steeds gevoelig en ik voel me nog niet 100% als ik op de fiets moet rechtstaan, maar tegen zondag zal het me niet veel parten meer spelen. Ik heb al gemerkt dat de pijn met adrenaline wel verdwijnt.”