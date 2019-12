Toon Aerts over aankomende crossen: “We bekijken het dag per dag” vrijdag 27 december 2019 om 10:02

Het was lange tijd onzeker of Toon Aerts wel kon deelnemen aan de wereldbekercross van Heusden-Zolder, laat staan of hij zijn witte leiderstrui kon verdedigen. Maar de Belgische kampioen slaagde er uiteindelijk in om – ondanks een rampstart – voldoende punten te sprokkelen. “De komende crossen? We bekijken het dag per dag”, aldus Aerts in gesprek met Het Laatste Nieuws.

Het verhaal ging dat Aerts met vier gebroken ribben aan de start stond van de wereldbekercross van Zolder, maar de renner van Telenet-Baloise gaf na de finish tekst en uitleg. “Voor alle duidelijkheid: in rib zes en acht zit een scheurtje, terwijl rib negen en tien gebroken zijn. Daarnaast is rib negen een beetje verschoven, maar het gaat om een verschuiving van boven naar beneden.”

“Dat is minder erg dan een verschuiving van binnen naar buiten”, aldus Aerts, die tijdens de cross weinig last had. “Dat komt deels door de tape die mijn ribben inpakt. Ik had vooral last van de rug, aangezien je door een blessure toch een andere houding aanneemt, wat altijd gevolgen heeft.” De wereldbekerleider had voor de start maar één doel: zoveel mogelijk punten scoren met het oog op de eindzege.

Het ging echter al mis bij de start, aangezien Aerts werd opgehouden door een valpartij. Hierdoor moest hij aan een ware inhaaljacht beginnen, maar de kopman van Telenet-Baloise wist op karakter naar een veertiende plek te rijden. Sterker nog: Aerts finishte in het spoor van zijn grote uitdager Eli Iserbyt, waardoor die eerste nog altijd comfortabel aan de leiding staat in de Wereldbeker.

Wel of geen Superprestigecross van Diegem?

“Ik stond met flink wat angst aan de start, maar het viel goed mee. Als je last hebt van gebroken ribben, is Zolder eigenlijk het ideale parcours om te crossen”, aldus een lachende Aerts, die vandaag echter wel past voor de DVV Trofee van Loenhout. “Je moet er namelijk veel meer springen, terwijl je ook vaak van de fiets moet. Dat gaat gewoon niet”, aldus Aerts.

De 26-jarige veldrijder is er dus niet bij in Loenhout, maar hoe zit het eigenlijk met de Superprestigecross van Diegem van aankomende zondag? Aerts gaat na vijf manches aan de leiding in het regelmatigheidsklassement, maar zijn voorsprong op Laurens Sweeck bedraagt slechts één puntje. “We bekijken het echt dag per dag. Ik heb nu geen last meer van mijn ademhaling, maar het is afwachten hoe ik me dan voel.”