Toon Aerts na spannende strijd in Besançon: “Ik hoop dat dit een blijvertje is”

Toon Aerts hoopte zondag zijn tweede zege van het weekend te boeken, één dag na zijn overwinning in Kortrijk, maar de crosser van Baloise Trek Lions trok na een razendspannende wedstrijd in Besançon aan het kortste eind. “We hebben met z’n tweeën een mooie strijd geleverd”, doelt Aerts op zijn gevecht met Eli Iserbyt.

Aerts wist Iserbyt op het modderige en daardoor loodzware parcours van Besançon flink onder druk te zetten, maar een valpartij in de voorlaatste ronde gooide roet in het eten. “Ik heb geprobeerd om Eli onder druk te zetten. Ik probeerde mijn eigen tempo te rijden en ik dacht dat ik op een paar plekken ook de betere was. In de voorlaatste ronde ging ik all in om een gaatje te pakken.”

‘Formule 1-incident’

Iserbyt zag alle kleuren van de regenboog in een poging om Aerts te volgen, maar door een valpartij in een technische zone waren de rollen plots volledig omgedraaid. “Het was echt super glad. Ik probeerde weer op te staan, maar raakte toen verzeild in een Formule 1-incident”, doelt Aerts met een knipoog op zijn manoeuvre, waarbij hij Iserbyt leek te ‘tackelen’. “Het lukte me vervolgens niet meer om me nog een keer echt op gang te trekken.”

Iserbyt liet zich in de slotfase niet meer van de wijs brengen, begon als eerste aan de laatste ronde en wist Aerts van zich af te houden. Die laatste moest zich dus tevreden stellen met een tweede plaats, maar was na afloop zeker niet ontevreden. “Ik ben wel tevreden met mijn koers. Jammer van die valpartij, maar soit. Dit parcours ligt me. Ik hoop dat dit een blijvertje is en dat ik hier ooit kan winnen.”