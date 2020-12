Toon Aerts: “Met Mathieu en Wout aan de start is een derde plaats meer waard”

Toon Aerts kijkt uiterst tevreden terug op zijn derde plaats in de Wereldbeker van Dendermonde. Hij botste in de modder op tegen een ijzersterke Wout van Aert en moest ook Mathieu van der Poel voorlaten. “Uiteraard hoop je op een dag die zege tegen Wout en Mathieu te pakken. Dat lukt misschien een paar keer in je carrière en dat maakt het alleen maar mooier”, zegt Aerts.

“Maar met die twee jongens aan de start is een derde plaats meer waard dan anders”, laat de crosser van Telenet-Baloise (vanaf 1 januari Baloise Trek Lions, red.) weten in aanloop naar de cross van Baal op 1 januari. Aerts werd eerder deze maand op training aangereden en kende daardoor een kleine terugslag. “Maar ik voel dat ik straks terug over de allerbeste benen zal beschikken. In Baal moet ik opnieuw meedoen voor het podium.”

‘Voor tv werd ik een echte fan van Wout’

De concurrentie met Van Aert en Van der Poel gaat Aerts maar wat graag aan. “Met hen erbij is de cross toch wat aantrekkelijker geworden”, geeft hij aan. “Bovendien zie je dat ze niet meer eender wanneer wegrijden van de rest. Ze blijven een klasse sterker, maar ze moeten toch meer moeite doen voor hun overwinning. Toen je Wout en Mathieu op de weg bezig zag, dan besefte je al snel dat ze niet naar de cross zouden komen voor een tiende plek. Voor tv werd ik een echte fan van Wout, dan zat ik echt te supporteren voor hem. Als concurrent is het knap om te zien hoe goed zij het doen.”

De prestaties van de twee wereldtoppers heeft ook gevolgen voor het aanzien van de andere crossers. Hij voelt meer respect. “In het verleden is dat misschien te weinig gezegd. De wegrenners die het hoofd moesten buigen voor Wout en Mathieu waren geen krabbers, zo zijn ook wij geen tweederangscoureurs. En vroeg of laat zijn ze er in het veld niet meer bij. Dan is een zege ook geen kleine overwinning. Van dat idee moeten we definitief afstappen”, is hij duidelijk.