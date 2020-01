Toon Aerts kiest voor extra rust richting BK en past voor Brussel donderdag 2 januari 2020 om 17:16

Toon Aerts zal aanstaande zondag toch niet aan de start staan van de DVV-cross van Brussel. De Belgische kampioen – die kampt met enkele gebroken ribben na zijn val in Namen – geeft de voorkeur aan enkele rustdagen in aanloop naar het Belgisch kampioenschap in Antwerpen.

De renner van Telenet-Baloise hoopte eerder nog de competitie te hervatten in Brussel, maar de wereldbekerleider acht het verstandiger om in alle rust toe te werken naar het Belgisch kampioenschap. Aerts moest de voorbije periode al passen voor de klassementscrossen in Loenhout, Diegem en Baal.

“Dit is echt zuur, want de conditie was de laatste weken echt goed. Maar elke dag dat ik nu zou koersen, is een dag zonder herstel. Ik moet de breuk nu eerst de tijd geven om te genezen”, zo vertelde Aerts enkele dagen geleden nog aan de pers. De grote vraag is of de renner op tijd topfit is voor het BK in Antwerpen.

Aerts hoopt volgende week voor een tweede keer Belgisch kampioen te worden. Vorig jaar versloeg hij topfavoriet Wout van Aert in de blubber van Kruibeke, na een prachtig gevecht tussen beide kemphanen.