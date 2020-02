Toon Aerts: “Hachelijk moment toen ik uit mijn pedaal schoot” zaterdag 22 februari 2020 om 16:50

Toon Aerts boekte vanmiddag in Leuven zijn vierde overwinning van het seizoen. De renner van Telenet Baloise kende een sterke cross, maar zag in een opmerkelijke sprint nog bijna de zege aan zijn neus voorbij gaan.

Schoenplaatjes

Aerts schoot in volle sprint namelijk uit zijn klikpedaal. “We waren vol aan het sprinten en zo aan het einde van het seizoen zitten er geen nieuwe plaatjes meer onder mijn schoenen. Ik schoot eruit en dat was wel even een hachelijk moment”, kijkt hij terug.

Aerts had er bij het ingaan van de finale vertrouwen in zijn concurrent Vanthourenhout te kunnen kloppen. “Het zou zuur zijn geweest indien ik op die manier mijn koers had verloren. Ik voelde mij op weg naar de sprint vrij zeker. De laatste weken gaan de sprints ook vrij goed. Dus ik had er wel vertrouwen in en ben blij dat ik het kon afmaken.”

Grote Prijs Toon Aerts

Met zijn derde zege is hij recordhouder in Leuven. “Eerder deze week grapte ik dat ze er dan misschien maar de Grote Prijs Toon Aerts van moeten maken. Maar er zijn andere crossen bij ons in de buurt die ooit de Grote Prijs Toon Aerts kunnen worden. Merksplas bijvoorbeeld. Leuven is daarvoor iets te ver van mijn deur.”