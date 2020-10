Toon Aerts etaleert klimtalent in Ethias Cross Beringen

Toon Aerts heeft de Ethias Cross in Beringen naar zijn hand gezet. De renner van Telenet-Baloise Lions bleef Eli Iserbyt en Lars van der Haar voor op een lastig klimparcours.

Even schrikken was het toen topfavorieten Eli Iserbyt en Toon Aerts niet bij de eerste tien renners het veld indraaiden. Maar op de steile mijnterril en bijhorende Avonturenberg, een omloop die soms veel weghad van een mountainbikeparcours, was posities goedmaken niet moeilijk. Nog geen minuut later zagen we de twee aan het front verschijnen.

Toch was de openingsronde vooral die van Daan Soete. De Kempenaar van Group Maes-Hens Containers viel op door zich als een steen in de lastige afdalingen te storten. Dat leverde hem na ronde één een tijdwinst van zes seconden op Iserbyt, Aerts en een dappere Quinten Hermans op.

Na een kwartier wedstrijd schakelden Iserbyt en Aerts een versnellinkje. Soete bleef een tijdje jojo spelen, maar het was eigenlijk wachten op een echte versnelling van een van de twee kemphanen.

Stevige versnelling van Aerts

Toon Aerts nam Iserbyt en Soete nog een tiental minuten extra mee, maar sprintte de lastige klim dan een keer vol op. Zowel Soete als Iserbyt hadden daar geen antwoord op. Iserbyt moest na nog geen halve ronde reeds tien seconden toegeven. Maar dat bleek nog maar het begin. Een rondje later had Aerts al een bonus van bijna een halve minuut opgebouwd. Beringen is zo ’n typische omloop waar de sterkste man in koers al vroeg kan wegrijden, en dat was vandaag zeker het geval.

Iserbyt kreeg later in de wedstrijd nog het gezelschap van Lars van der Haar, ploegmakker van Aerts. De West-Vlaming leek het even lastig te hebben, maar boog zijn achterstand van driekwart minuut in het slot toch nog volledig om. Iserbyt kwam zelfs weer binnen de twintig seconden van leider Aerts. Maar die laatste liet zich niet meer verrassen.

Ethias Cross 2020-2021

Uitslag manche 2: Beringen

1. Toon Aerts (Telenet-Baloise Lions)

2. Eli Iserbyt (Pauwels Sauzen-Bingoal)

3. Lars van der Haar (Telenet-Baloise Lions)

4. Michael Vanthourenhout (Pauwels Sauzen-Bingoal)

5. Daan Soete (Group Hens-Maes Containers)

6. Laurens Sweeck (Pauwels Sauzen-Bingoal)

7. Thomas Mein (Tormans CX Team)

8. Corné van Kessel (Tormans CX Team)

9. Quinten Hermans (Tormans CX Team)

10. Ryan Kamp (Pauwels Sauzen-Bingoal)