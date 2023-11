zaterdag 4 november 2023 om 08:42

Toon Aerts blikt terug op EK-zege in Pontchâteau: “Niet puur tactisch”

Voor Toon Aerts is het een speciaal weekend. Het EK veldrijden speelt zich namelijk af in Pontchâteau, de plaats waar hij in 2016 zelf Europees kampioen werd. “Pontchâteau ligt me na aan het hart”, vertelde Aerts aan Sporza.

“Zondag stuurde bondscoach Sven Vanthourenhout me nog een berichtje over Pontchâteau. Dan besef ik eens te meer dat het daar allemaal begonnen is. Ik boekte er in 2016 mijn eerste grote zege bij de profs”, aldus Aerts. De Belgische crosser won door een slimme demarrage, al kreeg hij vooral zeer veer ruimte door het afstopwerk van Wout van Aert. “Dat was mijn geluk, al was het voor mij geen puur tactische cross.”

“Achter mij werd er gespeeld, maar ik heb zelf een ferme tijdrit moeten rijden.” Dat Aerts er dit jaar niet bij kan zijn, vindt hij pijnlijk. Het is jammer dat ik dit EK moet missen. Pontchâteau ligt me na aan het hart. Ik bewaar er ook goeie herinneringen aan van bij de jeugd. Ook vorig jaar baalde ik al bij het Europees kampioenschap. Dat was in Namen, ook op een parcours waarop ik me altijd in mijn sas voel.”

Aerts: “Ik tip Van der Haar”

De Kempenaar is een ervaringsdeskundige en geeft zijn mening mee voor zondag. “Je hebt het hoogteverschil, maar het wordt geenszins een ploetercross. Het zal wat vettiger liggen, maar een loopcross wordt het niet. Ik tip zelf op Lars van der Haar. Luister vooral naar wat hij in zijn interview na de cross zei. Hij gaf aan dat hij eigenlijk overschot had. Hij heeft slechts een keer doorgetrokken vlak voor de finish en hij kwam nog erg dicht bij Thibau Nys.”

“Zondag zal ik sowieso kijken. Ik kijk naar elke cross, rechtstreeks of later op de avond. Ik kan het niet laten. Het blijft me interesseren. Ik doe het niet alleen om de uitslag te kennen, ook om zaken te bestuderen. Als ik zag hoe Nys de bochten pakte op de Koppenberg: naar zo’n techniek zit ik met open mond te kijken.”

Rentree: “Niveau waarop ik kan bouwen”

Aerts moet nog enkele maanden wachten op zijn rentree, die op 17 februari in Sint-Niklaas gepland staat. Hoe is het met die rentree? “Er is nog wel wat werk, ja. Het wordt vooral moeilijk om competitieritme te vinden. Dat moet ik op eigen houtje forceren. Ik heb onlangs een test gedaan en ik weet wat mijn niveau is. Dat is geen niveau om mee te doen voor winst, maar wel iets waarop ik kan bouwen.”

“Het is vooral belangrijk om er weer bij te zijn, maar ik train wel om top te zijn in die 3 crossen. Ik start sowieso achteraan het pak, maar ik wil me tonen. Ik wil in Sint-Niklaas, Brussel en Oostmalle laten zien wie Toon Aerts is. (…) Een ploeg heb ik nog niet, maar ik hoop over enkele dagen mijn handtekening te plaatsen. Het is nog een beetje afwachten. Dat komt wel goed.”