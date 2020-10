Toon Aerts: “Afdalingstechniek gekopieerd van Daan Soete”

Toon Aerts boekte vanmiddag in Beringen zijn derde zege in vier wedstrijden. Knappe statistieken voor de kopman van Telenet-Baloise Lions. “Ik schrik er zelf ook van”, gaf Aerts aan in het flashinterview.

“Ik wist dat ik in de zomer goed werk heb geleverd”, aldus Aerts. “Ik heb tijdens de lockdown een brede basis kunnen aanleggen en heel goede trainingen gedaan, dus ik wist wel dat ik een constant crossseizoen zou kunnen afwerken. Maar dat ik zo stevig uit de startblokken schiet, daar verbaas ik mezelf mee. Dus ik geef mezelf daar zeker een pluim voor.”

De voormalige Europese kampioen wachtte vandaag twintig minuten vooraleer hij zijn aanval inzette. “Ik wist dat ik, als ik aanviel, snel uit het zicht zou moeten zijn. Ik heb er daarom een erg snelle ronde uitgeperst. Dan ontmoedig je de rest toch direct, denk ik. Maar ik moest daar daarna wel nog stevig van bekomen, waardoor Eli nog een beetje dichterbij kwam. Het was een lastig uur, maar wel ieder voor zich.”

“Maar de afdalingen waren vandaag wel echt niet gemakkelijk”, gaf Aerts nog mee. “In het begin is Daan Soete een paar keer als een steen naar beneden gevlogen. Ik had mezelf voorgenomen om me de ronde daarna eens in zijn wiel te zetten en te stelen met mijn ogen. Ik heb zijn techniek snel zelf kunnen kopiëren en die daarna ook gebruikt om Eli onder druk te zetten.”